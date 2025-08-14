Hallaron una carta inédita de José de San Martín que revela detalles de su gesta independentista
El histórico hallazgo del manuscrito saca a la luz nuevos detalles sobre una alianza entre Argentina y Reino Unido.
Un equipo de investigadores encontró una carta inédita de José de San Martín, figura central en la independencia de Argentina, Chile y Perú. El manuscrito fue hallado recientemente en Escocia y revela nuevos detalles sobre las relaciones políticas y personales del libertador con el Reino Unido en el siglo XIX.
La carta de San Martín, con fecha del 19 de marzo de 1827 en Bruselas, capital de Bélgica, permaneció oculta durante casi 200 años. Su descubrimiento resulta fundamental para la historia argentina así como también para la latinoamericana.
El manuscrito fue encontrado en junio de 2025 en los archivos de la Universidad de Aberdeen, dentro de los papeles privados de James Duff, IV Conde de Fife, un noble escocés de gran prestigio y amigo cercano de San Martín.
El hallazgo se produjo durante una investigación llevada a cabo por un grupo de investigadores de Argentina y Escocia integrado por Juan Dávila y Verdin, Ian Williams, Pam Williams, Colin Helling y Veronica Owen, con apoyo de los fideicomisarios de Mar Estate, el Duque de Fife y las Colecciones Universitarias de Aberdeen.
Qué revela la carta inédita de San Martín
En la carta, San Martín presenta al General William Miller ante el Conde de Fife. Lo describe como un “compatriota” clave para lograr la independencia sudamericana y recuerda “los servicios que le he prestado a costa de su sangre en repetidas veces derramada”.
Para los investigadores, la carta da una “nueva mirada sobre las conexiones transatlánticas y las alianzas personales que dieron forma a la lucha por la independencia en América del Sur a comienzos del siglo XIX”.
El hallazgo también confirma la influencia del Reino Unido en estos procesos y revela lazos políticos poco conocidos entre ambas regiones.
La carta inédita de San Martín
Bruselas, Marzo 19 de 1827
Mi querido amigo,
Hace un siglo que he escrito a V ., pero como nuestra amistad no se demuestra por un protocolo de cartas, y si a esto se añade mi fuerte aversión a amar las plumas convendrá V. en que he tenido razón en no molestarlo con mis cartas.
V. ama mucho a los hombres bravos y honrados.
He aquí en dos palabras la apología de mi Amigo el General Miller a quien le encargo haga a Usted una visita en mi nombre. A este tan recomendable compatriota le merece la América una no pequeña parte de su Independencia y la memoria de los servicios que le he prestado a costa de su sangre en repetidas veces derramada, no podrán olvidarse mientras exista el reconocimiento entre los hombres.
Ignoro si estará V. en su encantadora casa de Duff House, siguiendo mantenga vida filosófica, o se habrá V. vuelto a meter en el bullicio de Londres.
Existen la amable mayoría y la honradez no le hieran tenga V. la bondad de darle mis memorias, como anualmente a mis buenos amigos de Banff.
Mi vida es tranquila y conforme, los veranos los empleo en viajar, y los inviernos formo mis cuarteles en esta: por que cuarenta y ocho navidades que gravitan sobre mi pobre individuo, no me dejan pensar en otra cosa si no en que…
Il jour d’un autre il suffit qui a la fin (“El día de otro será suficiente, al final”).
Il a happé le bout de l’année (“Se llevó el final del año”).
A Dios mi buen amigo que la felicidad le sea inseparable, son los votos de mí.
José de San Martín.
La relación entre San Martín y el Reino Unido
Es sabido que José de San Martín tuvo una relación estrecha con el Reino Unido: en 1811 vivió en Londres, donde contactó a otros patriotas latinoamericanos, y en 1812 regresó a Buenos Aires en la fragata británica “George Canning”.
Luego de su retiro político en 1822, volvió al Reino Unido y allí, en 1824, fue distinguido con el reconocimiento "Libertad del Burgo Real" de Banff.
Hoy, su legado en Reino Unido perdura en una placa azul en su antigua residencia londinense, en la estatua de bronce ubicada en Belgrave Square y en una exposición permanente en el Museo de Banff de Escocia.
El equipo de investigadores planea publicar en los próximos meses informes y análisis detallados sobre este y otros documentos encontrados, que estarán disponibles para historiadores, educadores y el público general.
“Nos sentimos honrados de haber sacado a la luz una nueva fuente de conocimiento histórico sobre el General José de San Martín y el movimiento independentista latinoamericano en general”, afirmó al respecto el coordinador del grupo, Juan Dávila y Verdin.
