"No está fuera de peligro": la advertencia de los médicos del papa Francisco

Alfieri explicó la situación de Papa: “¿Está fuera de peligro? No. Pero si la pregunta es: ‘¿Está en peligro de muerte?’, la respuesta es: ‘No’”, sentenció, ratificando que Francisco sufre una infección polimicrobiológica sumada a una neumonía bilateral. Situación que, obviamente, se agrava con sus 87 años.

Los especialistas aseguraron que está “mucho mejor de cómo llegó”, lo que no quiere decir que “esté fuera de peligro”, señalando que el propio Pontífice “sabe que su situación es grave”.

Explicaron además que Francisco padece una bronquiectasia y una bronquitis asmática crónica, y por tanto es “un paciente frágil”, aunque “no tiene otras patologías” que puedan agravar su estado de salud y, por otro lado, cuenta con “un corazón fuerte” mientras está “respondiendo bien al tratamiento”.

medicos papa francisco.jpg Los médicos del papa Francisco brindaron una conferencia de prensa.

En ese sentido, adelantaron que el Papa seguirá en el internado al menos durante la semana que viene, hasta que esté curado de la neumonía bilateral y pueda continuar el tratamiento de forma ambulatoria en su residencia en Santa Marta. “Se necesitará tiempo” para su recuperación total, adelantaron los médicos.

“No es una persona que se rinda”, recalcaron los facultativos, al tiempo que relataron que este viernes Francisco fue a rezar a la capilla del hospital y mantiene su buen humor.

De hecho, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, lo visitó el miércoles y contó a la prensa que el Papa se permitió bromear con relación a su estado: al transmitirle sus buenos deseos y los del pueblo italiano, él respondió: "Alguien rezó para que el Pontífice fuera al Paraíso, pero el Maestro de las Misas pensó que igual me dejaba aquí".

"Los médicos me han dicho que necesito tomarme un tiempo. No debo reunirme con mucha gente y no puedo trabajar mucho aquí", reconoció Francisco a Meloni, lamentándose de que no podrá "vivir el Santo Jubileo en persona. Los médicos me han dicho que debo tener cuidado con mi salud, o iré directo al cielo", dijo, según reprodujo la prensa romana.