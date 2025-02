La broma del papa Francisco durante su internación: "Alguien rezó para que me fuera al Paraíso"

"He venido en nombre del pueblo italiano para decirle que todos estamos cerca de usted y le deseamos una pronta recuperación", expresó la Primera Ministro de Italia en declaraciones reproducidas por el diario Corriere della Sera.

"Sé que hay gente por ahí que dice que ha llegado mi hora. ¡Siempre llaman a la desgracia!", protestó Francisco en otro tramo de la charla que mantuvo con la respiración entrecortada y su usual semblante afable.

La llamada de atención, en cambio, no fue para el público o los fieles de la Iglesia Católica, sino para el mismísimo Pontífice, que tiene en 2025 una agenda cargada de actividades por el Jubileo.

"Los médicos me han dicho que necesito tomarme un tiempo. No debo reunirme con mucha gente y no puedo trabajar mucho aquí", reconoció Francisco antes de reconocerle a Meloni que no podrá "vivir el Santo Jubileo en persona".

"Los médicos me han dicho que debo tener cuidado con mi salud, o iré directo al cielo", sentenció.

Tras la visita Meloni contó que encontró al Papa "alerta y receptivo", y reconoció que espera "que vuelva pronto al Vaticano". La funcionaria también se refirió a los rumores de la supuesta muerte inminente de Francisco y expresó: "De todas las cosas terribles que han pasado, ésta habría sido la peor de todas".