Israel bombardeó el sur de Líbano y dejó al menos 10 muertos en medio de las negociaciones por la paz

El Ejército de Israel intensificó este sábado sus bombardeos contra el sur del Líbano, asesinando a diez personas, incluidos trabajadores sanitarios y de rescate, en un momento crítico para las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos en Islamabad. La agresión intensifica el conflicto en un momento clave de la diplomacia regional, mientras las delegaciones de Irán y Estados Unidos mantienen conversaciones de alto nivel en Islamabad, Pakistán, para poner fin a las hostilidades iniciadas a finales de febrero. El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública libanés denunció que las fuerzas israelíes atacaron objetivos en Toul, Zifta y Kfarsir, pertenecientes al distrito de Nabatieh. Los misiles fueron dirigidos de manera sistemática contra trabajadores sanitarios y personal de rescate.