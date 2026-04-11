Israel bombardeó el sur de Líbano y dejó al menos 10 muertos en medio de las negociaciones por la paz
Durante la mañana de este sábado en una serie de bombardeos del Ejército de Israel contra el sur del Líbano al menos diez personas murieron.
El Ejército de Israel intensificó este sábado sus bombardeos contra el sur del Líbano, asesinando a diez personas, incluidos trabajadores sanitarios y de rescate, en un momento crítico para las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos en Islamabad. La agresión intensifica el conflicto en un momento clave de la diplomacia regional, mientras las delegaciones de Irán y Estados Unidos mantienen conversaciones de alto nivel en Islamabad, Pakistán, para poner fin a las hostilidades iniciadas a finales de febrero. El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública libanés denunció que las fuerzas israelíes atacaron objetivos en Toul, Zifta y Kfarsir, pertenecientes al distrito de Nabatieh. Los misiles fueron dirigidos de manera sistemática contra trabajadores sanitarios y personal de rescate.
Entre las víctimas fatales se encuentran paramédicos de la Autoridad Sanitaria y miembros de la Defensa Civil libanesa, quienes realizaban labores de salvamento en las zonas afectadas por bombardeos previos. El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública libanés denunció que un bombardeo en la ciudad de Toul, en el distrito de Nabatieh, provocó la muerte de tres personas, entre ellas un miembro de la Autoridad Sanitaria -una institución civil afiliada al grupo chií Hizbulá-, e hirió a otras tres.
'Queda claro que el enemigo israelí está adoptando un enfoque sistemático basado en convertir a los trabajadores sanitarios en un objetivo militar, ya que son martirizados en cada operación de rescate que llevan a cabo, lo que constituye una grave violación del derecho internacional humanitario', denunció el departamento.
Por otra parte, las autoridades libanesas condenaron este enfoque sistemático del enemigo israelí. Israel convierte a las instituciones civiles y al personal humanitario en objetivos militares, lo que constituye una grave violación del derecho internacional humanitario. Ante estos crímenes, el departamento de salud confirmó que las violaciones están siendo documentadas para sustentar demandas internacionales que preserven los derechos del servicio de rescate.
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