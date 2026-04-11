La policía de Nueva York abatió a un hombre que apuñaló a tres personas en una estación de subte

Zohran Mamdani expresó su agradecimiento a las fuerzas de seguridad. «Agradezco al Departamento de Policía de Nueva York por su rápida respuesta y por haber evitado más violencia», citó el funcionario.

Cuál es la condición de Donald Trump para un "buen acuerdo" con Irán

El mandatario norteamericano, Donald Trump, señaló este viernes cuáles serían las bases de un "buen acuerdo" con Irán para lograr una paz definitiva en Medio Oriente, en el marco del cuarto día del cese al fuego vigente. La condición central, según afirmó, es que la República Islámica no desarrolle "armas nucleares, eso es el 99 %".

A continuación, Trump matizó algunos de los viejos objetivos del conflicto. Sostuvo que un cambio de régimen en Irán "nunca fue un criterio" para este pacto. En la misma línea, aseguró que su administración ya trabaja para garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz y destacó el respaldo internacional con el que ya cuenta. "Tenemos otros países que se están acercando para ayudar… lo tendremos abierto bastante pronto", declaró. Trump aseguró que el petróleo comenzará a fluir por ese paso estratégico “con o sin la ayuda de Irán”.

Además, durante el viernes, en declaraciones al New York Post, el mandatario afirmó que las fuerzas estadounidenses ya están reforzando su capacidad bélica en la región. "Estamos llevando a cabo un rearme. Estamos cargando los barcos con la mejor munición, las mejores armas jamás fabricadas; incluso mejores que las que utilizamos anteriormente, con las cuales los hicimos pedazos", sostuvo.

Trump fue aún más contundente al referirse al posible desenlace de las conversaciones: "Y si no logramos un acuerdo, las utilizaremos; y las utilizaremos de manera muy efectiva".

En medio de las amenazas de reanudar los ataques si no se alcanza un acuerdo, el vicepresidente estadounidense JD Vance, junto al enviado especial para negociaciones en el exterior Steve Witkoff y Jared Kushner –mediador principal y yerno de Donald Trump– viajarán a Islamabad, capital de Pakistán, durante el fin de semana.

Del lado iraní, se prevé la presencia del presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf –candidato favorito de Trump para hacerse con el liderato de Irán–, además del canciller Abbas Araghchi, según informó Russia Today.