Terremotos en Venezuela: asciende a 1.430 la cifra de víctimas fatales por los sismos

En materia de asistencia internacional, el gobierno argentino despachó durante la tarde del viernes un avión con 26 militares desde la base de El Palomar con destino al país caribeño. El vicero presidencial, Adrián Ravier, detalló que se movilizará personal médico de emergencia con equipamiento completo, fármacos, una ambulancia, enfermeros y auxiliares.

Además, se desplegarán un avión Embraer con capacidad para 40 pasajeros, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas para el transporte de personal y suministros.

Terrremoto Venezuela Caracas Caracas y La Guaira fueron las zonas más afectadas de Venezuela

El contingente argentino llevará 134 carpas, 48 kits de cocina, colchones, camillas y equipos de aire acondicionado para los damnificados.

A lo largo de la semana, equipos de rescate de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos ya se encuentran en el terreno. Se prevé la llegada de otros diez países. Sin embargo, a tres días de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5, crece el malestar y la desesperación entre los venezolanos por la escasa respuesta del gobierno en las tareas de rescate.