Terremotos en Venezuela: asciende a 1.430 la cifra de víctimas fatales por los sismos
Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, confirmó el aumento de víctimas fatales por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el país el miércoles.
Venezuela actualizó este sábado el número de fallecidos por los dos fuertes sismos que afectaron al país el miércoles pasado, elevando la cifra a 1.430 víctimas fatales.
El titular del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, confirmó el incremento en el recuento de víctimas. "En este momento estamos registrando que 1.430 hermanos y hermanas han fallecido, lamentablemente han perdido la vida", expresó en una entrevista con el canal estatal VTV.
Rodríguez, quien es hermano de la presidenta Delcy Rodríguez, también precisó que la cantidad de heridos alcanza los 3.238. Asimismo, informó que más de 3.100 familias permanecen en albergues y que se han brindado más de 12.000 asistencias médicas en las zonas más afectadas, que incluyen Caracas y el estado de La Guaira.
En materia de asistencia internacional, el gobierno argentino despachó durante la tarde del viernes un avión con 26 militares desde la base de El Palomar con destino al país caribeño. El vicero presidencial, Adrián Ravier, detalló que se movilizará personal médico de emergencia con equipamiento completo, fármacos, una ambulancia, enfermeros y auxiliares.
Además, se desplegarán un avión Embraer con capacidad para 40 pasajeros, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas para el transporte de personal y suministros.
El contingente argentino llevará 134 carpas, 48 kits de cocina, colchones, camillas y equipos de aire acondicionado para los damnificados.
A lo largo de la semana, equipos de rescate de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos ya se encuentran en el terreno. Se prevé la llegada de otros diez países. Sin embargo, a tres días de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5, crece el malestar y la desesperación entre los venezolanos por la escasa respuesta del gobierno en las tareas de rescate.
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