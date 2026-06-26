Alerta en República Dominicana por un sismo de magnitud 5,0 días después de los terremotos en Venezuela
Las autoridades de la República Dominicana reportaron este viernes un movimiento telúrico que provocó evacuaciones masivas de carácter preventivo.
Las autoridades de la República Dominicana reportaron este viernes un sismo de 5,0 puntos en la escala de Richter que fue registrado durante el mediodía con epicentro en el mar, a 78 kilómetros de la ciudad de La Romana, en la costa del Caribe.
Apenas dos días después de que dos terremotos de más de 7 grados en la escala de Richter provocaran al menos 920 muertes y destrozos a gran escala en Venezuela, sucedió un sismo de importante magnitud al otro lado del Mar Caribe, en el sur de República Dominicana.
El evento telúrico en República Dominicana sucedió a una profundidad de 71,3 kilómetros y fue percibido en varios puntos del país, incluida la capital, Santo Domingo, donde el personal de la administración pública fue evacuado de sus oficinas por precaución.
Después de unas horas terminó el operativo de seguridad.
Por el momento se descartó la posibilidad de que haya megaolas por el movimiento telúrico, pero desde el Centro Nacional de Sismología precisaron que el sismo de este viernes tuvo una magnitud de 5,2 con epicentro en el Mar Caribe.
El Servicio Geológico de Estados Unidos informó primero sobre un terremoto de magnitud de 5,0 que situó a 51 kilómetros al sur de Boca Yuma, en el sureste del país, y horas más tarde volvió a dar cuenta de un sismo en el norte de Venezuela.
La Red Sísmica de Puerto Rico, mientras tanto, reportó un evento adicional de magnitud 5,4 al oeste-suroeste de la isla de Mona, entre Puerto Rico y la República Dominicana.
Dos terremotos sacudieron a Venezuela: ya se reportaron 920 muertes
Mientras tanto, este viernes el Gobierno de Venezuela actualizó este viernes la cifra de muertes causadas por los dos terremotos ocurridos el miércoles de esta semana: ya son 920 las víctimas fatales y 3.360 las que resultaron heridas, mientras que se calcula que al menos 172 personas siguen atrapadas entre los escombros.
Los datos fueron difundidos por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien también precisó que hay 383 viviendas afectadas "de manera total o de manera importante, la mayoría de ellos en el estado La Guaira".
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