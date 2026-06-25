Terremotos en Venezuela: al menos 188 muertos
Los rescatistas continúan con la búsqueda de sobrevivientes. Los sismos fueron de magnitud 7,2 y 7,5 y se registraron unas 30 réplicas.
Equipos de rescate intensificaron este jueves la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros ocasionados por los dos terremotos que azotaron a Venezuela durante la tarde de ayer. Hasta este mediodía, el gobierno venezolano confirmó que 188 personas murieron y 1.520 resultaron heridas. Se estiman que las cifras aumenten con el correr de las horas.
Los sismos fueron de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala Richter y estuvieron seguidos por unas 30 réplicas que sacudieron principalmente a los estados del norte de Venezuela, donde la densidad de la población es mayor. El estado de La Guaira y la capital del país, Caracas, fueron las zonas más afectadas, con una gran cantidad de edificios totalmente desplomados.
Imágenes tomadas por los propios venezolanos y difundidas en redes sociales daban cuenta del desastre: viviendas destruidas y edificios derrumbados que quedaron reducidos solo a una pila de escombros en cuestión de segundos.
Varios países envían ayuda humanitaria a Venezuela
En paralelo, varios países de la región se movilizaron para ayudar a Venezuela. En el caso de Argentina, el Gobierno de Javier Milei expresó su solidaridad y manifestó su disposición a colaborar con la asistencia humana que pudiera requerirse, en coordinación con los organismos internacionales correspondientes.
“En momentos difíciles, nuestros pensamientos están con las familias afectadas y con los equipos de rescate y protección civil que trabajan sin descanso para garantizar la seguridad de la población", expresó el Presidente en un comunicado.
En cuestión monetaria, el papa León XIV, a través de la Limosnería Apostólica, ya envió una primera ayuda económica de 100.000 euros a Venezuela para contribuir con los gastos del operativo luego de los terremotos. Estados Unidos también anunció que enviará equipos de rescate y ayuda humanitaria, mientras que el FMI asignó US$200 millones.
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