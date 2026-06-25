Terremotos en Venezuela: al menos 188 muertos

Varios países envían ayuda humanitaria a Venezuela

En paralelo, varios países de la región se movilizaron para ayudar a Venezuela. En el caso de Argentina, el Gobierno de Javier Milei expresó su solidaridad y manifestó su disposición a colaborar con la asistencia humana que pudiera requerirse, en coordinación con los organismos internacionales correspondientes.

“En momentos difíciles, nuestros pensamientos están con las familias afectadas y con los equipos de rescate y protección civil que trabajan sin descanso para garantizar la seguridad de la población", expresó el Presidente en un comunicado.

En cuestión monetaria, el papa León XIV, a través de la Limosnería Apostólica, ya envió una primera ayuda económica de 100.000 euros a Venezuela para contribuir con los gastos del operativo luego de los terremotos. Estados Unidos también anunció que enviará equipos de rescate y ayuda humanitaria, mientras que el FMI asignó US$200 millones.