Tragedia en Tailandia: una grúa cayó sobre un tren en marcha y dejó al menos 25 muertos

El accidente ocurrió en un sitio de construcción que integra un proyecto de 5.400 millones de dólares respaldado por China, orientado a desarrollar una red ferroviaria de alta velocidad en Tailandia. El objetivo del proyecto es conectar Bangkok con Kunming, en China, a través de Laos, para 2028, como parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta impulsada por Beijing.

tragedia en Tailandia

Las autoridades continúan evaluando el estado de los heridos y han solicitado a los hospitales información sobre el número de personas en estado crítico. El Ministro de Transporte, Piphat Ratchakitprakan, ordenó una investigación para determinar las causas del accidente.