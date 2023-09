El diputado paraguayo se arrepintió de sus dichos sobre "una guerra" con Argentina 

El diputado expuso su opinión durante una comisión bicameral en la que se analizaba el presupuesto para 2024 con el ministro de Defensa presente.

“No estábamos hablando de un conflicto en particular. Fue simplemente una declaración que hizo mi compañero - había dicho que “no iría a la guerra por su país”-. Entonces, luego me toca a mí hacer uso de la palabra y yo digo, yo sí iría”, indicó Rubín.

Y sostuvo: “Pero en ningún momento, digamos, estuvo dentro de la conversación Argentina ni la hidrovía, ni nada”.

El diputado aseguró que su frase fue una “declaración de patriotismo, de identificarse con este pedazo de tierra, con su cultura y eventualmente defender este pedazo de tierra”.

Además, puso el foco en los medios de comunicación que replicaron la frase errónea: “El titular de que vamos a la guerra contra Argentina o quisiera ir a la guerra contra Argentina, esa frase como tal, no lo hice. No tiene sentido que yo plantee una guerra. Esa frase no existe, hay que ser responsables”.

Incluso, Rubín remarcó que Paraguay no tiene aviones de guerra y hasta bromeó: “A no ser que vayamos con pomelos y con honditas”.

“De ahí a que yo diga vayamos a la guerra con Argentina o cualquier otro país, es una estupidez rotunda”, concluyó.

Qué fue lo que Rubén Rubín dijo exactamente

Luego de los dichos de su colega, Rubín tomó la palabra en el Congreso y comenzó: “Este ejemplo de roce que tenemos con nuestro país vecino es un claro ejemplo de que el presupuesto en Defensa Nacional tiene que ser una prioridad”.

Acto seguido, llegó la frase exacta de la polémica: “Yo, como joven paraguayo, sí iría a la guerra. Ahí no diferenciamos un poco. Sin duda iría la guerra por mi patria”.

ruben rubin

Tras esto, el diputado había expresado: “Entiendo que las prioridades son otras, como tener mejores escuelas, hospitales, transporte público. Ahora, me pregunto nomás yo, no es una afirmación. ¿De qué me sirven a mí mejores escuelas y hospitales si no tenemos la capacidad de defender esos edificios, o defender nuestras fronteras, nuestras hidroeléctricas o acuífero?".

ruben rubin - paraguay

Hablándole al titular de Defensa de Paraguay, había opinado: “Yo creo que acá no es tanto el tema, señor Ministro, de cuántos soldados o cuántos efectivos tenemos, pero sí de tecnología. Misiles que alcancen a zonas claves de la región, misiles que protejan nuestros recursos. Eso también le da herramientas a cancillería para negociar”.

"Hoy si hablamos del canciller, si lo ponemos en un juego de barajas, tiene dos o tres cartas en su mano y los países vecinos tienen cinco, seis, siete u ocho cartas. Ya de entrada este juego diplomático lo empezamos perdiendo si no tenemos la carta de la defensa nacional", mencionó luego.

Finalmente, según los videos que circularon en redes sociales, hizo referencia a un préstamo de Estados Unidos a Argentina “para comprar aviones”: “Me parece una locura, pero no es culpa del país vecino, es nuestra culpa- ¿Cómo puede ser que Estados Unidos le esté dando préstamos para armamento a un país que trabaja con China y a nosotros nos dicen que no trabajemos con China, sino con Taiwan”.