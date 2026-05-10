Brote de hantavirus en un crucero: un pasajero presentó síntomas durante la evacuación

El brote registrado en el MV Hondius ya dejó al menos tres personas fallecidas y seis casos confirmados o sospechosos de hantavirus, según reportes difundidos por autoridades sanitarias y medios internacionales. El crucero había partido desde Argentina el pasado 20 de marzo con destino a Cabo Verde, en un viaje de expedición que terminó convirtiéndose en una emergencia epidemiológica.

Uno de los principales focos de preocupación es que especialistas confirmaron la circulación de la cepa Andes del hantavirus, considerada particularmente riesgosa debido a que puede transmitirse entre humanos. A diferencia de otras variantes del virus, que suelen contagiarse únicamente por contacto con excrementos o secreciones de roedores infectados, la cepa Andes tiene antecedentes de transmisión interpersonal, lo que obliga a extremar las medidas sanitarias y de aislamiento.

Las autoridades continúan realizando controles médicos sobre pasajeros y tripulación para intentar contener el brote y reconstruir la cadena de contactos dentro del crucero. Al mismo tiempo, distintos países activaron protocolos especiales para monitorear a las personas evacuadas y evitar nuevos contagios.

El caso ya genera alarma en organismos sanitarios internacionales por la velocidad con la que evolucionó el brote dentro de la embarcación y por el desafío logístico que implica coordinar evacuaciones, cuarentenas y seguimientos médicos entre distintos países.