Brote de hantavirus en un crucero: un pasajero presentó síntomas durante la evacuación
Un ciudadano francés mostró síntomas durante un vuelo sanitario y las autoridades dispusieron aislamiento estricto para todos los evacuados.
La evacuación sanitaria del crucero MV Hondius se intensificó este fin de semana luego de que uno de los pasajeros trasladados presentara síntomas compatibles con hantavirus durante un vuelo sanitario.
Se trata de un ciudadano francés, según confirmó el primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, en medio de la creciente preocupación internacional por el brote detectado a bordo. También informaron que todos los pasajeros evacuados fueron puestos bajo aislamiento estricto como medida preventiva.
Además, el funcionario anunció que el gobierno emitirá un decreto especial para implementar protocolos adaptados a los casos considerados contactos estrechos, ante el riesgo de propagación de la enfermedad.
Mientras tanto, continúa el operativo internacional de evacuación de pasajeros en la isla de Tenerife, donde comenzaron a arribar parte de las personas que viajaban en el crucero. Las tareas involucran a distintos gobiernos europeos y organismos sanitarios, debido al carácter excepcional del brote y a la presencia de pasajeros de múltiples nacionalidades.
En paralelo, la Cancillería argentina agradeció públicamente la colaboración del gobierno de Países Bajos en la evacuación de un pasajero argentino que se encontraba a bordo de la embarcación. Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre el estado de salud de esa persona.
El brote registrado en el MV Hondius ya dejó al menos tres personas fallecidas y seis casos confirmados o sospechosos de hantavirus, según reportes difundidos por autoridades sanitarias y medios internacionales. El crucero había partido desde Argentina el pasado 20 de marzo con destino a Cabo Verde, en un viaje de expedición que terminó convirtiéndose en una emergencia epidemiológica.
Uno de los principales focos de preocupación es que especialistas confirmaron la circulación de la cepa Andes del hantavirus, considerada particularmente riesgosa debido a que puede transmitirse entre humanos. A diferencia de otras variantes del virus, que suelen contagiarse únicamente por contacto con excrementos o secreciones de roedores infectados, la cepa Andes tiene antecedentes de transmisión interpersonal, lo que obliga a extremar las medidas sanitarias y de aislamiento.
Las autoridades continúan realizando controles médicos sobre pasajeros y tripulación para intentar contener el brote y reconstruir la cadena de contactos dentro del crucero. Al mismo tiempo, distintos países activaron protocolos especiales para monitorear a las personas evacuadas y evitar nuevos contagios.
El caso ya genera alarma en organismos sanitarios internacionales por la velocidad con la que evolucionó el brote dentro de la embarcación y por el desafío logístico que implica coordinar evacuaciones, cuarentenas y seguimientos médicos entre distintos países.
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