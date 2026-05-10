Donald Trump volvió a atacar a Irán y apuntó contra Barack Obama por el acuerdo nuclear

El mandatario también vinculó al régimen iraní con ataques contra ciudadanos estadounidenses y lo acusó de haber reprimido violentamente protestas internas. En uno de los tramos más duros del mensaje, aseguró que Irán "mató a 42.000 manifestantes inocentes y desarmados", aunque no presentó pruebas sobre esa cifra.

Además, Trump aprovechó el posteo para volver a cargar contra Joe Biden y cuestionar la política exterior demócrata hacia Medio Oriente. Como ya ocurrió en otras ocasiones, utilizó términos despectivos para referirse al actual presidente estadounidense y criticó el manejo diplomático de la relación con Teherán.

En otro pasaje del mensaje, Trump sostuvo que durante la administración Obama, Irán encontró "al presidente más débil e ingenuo posible", y calificó al ex mandatario demócrata como "un fracaso" para el liderazgo internacional de Estados Unidos.