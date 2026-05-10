Donald Trump volvió a atacar a Irán y apuntó contra Barack Obama por el acuerdo nuclear
El presidente de los Estados Unidos publicó un duro mensaje en redes sociales en el que acusó a Irán de "tomarle el pelo" a Washington durante décadas.
Donald Trump volvió a lanzar duras críticas contra Irán en medio de la creciente tensión internacional en Medio Oriente. A través de un extenso mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario acusó al gobierno iraní de "tomarle el pelo" a Washington durante décadas y aseguró que "ya no se reirán más" de Estados Unidos.
En el mensaje, el presidente de los Estados Unidos cuestionó especialmente el acuerdo nuclear alcanzado entre Irán y la administración de Barack Obama, al que volvió a responsabilizar por haber fortalecido económica y políticamente al régimen iraní.
"Irán estuvo jugando con Estados Unidos y con el resto del mundo durante 47 años", escribió el mandatario republicano. En ese marco, sostuvo que durante la gestión de Obama se enviaron "cientos de miles de millones de dólares" a Teherán, además de "1.700 millones de dólares en efectivo".
Trump afirmó que esos fondos fueron trasladados "en aviones, valijas y bolsos", y aseguró que las autoridades iraníes "no podían creer su suerte" al recibir ese dinero por parte de Estados Unidos.
El mandatario también vinculó al régimen iraní con ataques contra ciudadanos estadounidenses y lo acusó de haber reprimido violentamente protestas internas. En uno de los tramos más duros del mensaje, aseguró que Irán "mató a 42.000 manifestantes inocentes y desarmados", aunque no presentó pruebas sobre esa cifra.
Además, Trump aprovechó el posteo para volver a cargar contra Joe Biden y cuestionar la política exterior demócrata hacia Medio Oriente. Como ya ocurrió en otras ocasiones, utilizó términos despectivos para referirse al actual presidente estadounidense y criticó el manejo diplomático de la relación con Teherán.
En otro pasaje del mensaje, Trump sostuvo que durante la administración Obama, Irán encontró "al presidente más débil e ingenuo posible", y calificó al ex mandatario demócrata como "un fracaso" para el liderazgo internacional de Estados Unidos.
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