Donald Trump insiste con su peligroso discurso antivacunas: "Tendríamos un mejor resultado con el autismo"

Esta declaración reaviva una teoría que Trump ha sostenido en diversas oportunidades a lo largo de los años, a pesar de que la comunidad científica internacional ha desmentido repetidamente, mediante numerosos estudios, cualquier relación causal entre las vacunas y el autismo.

A pesar de sus reparos sobre la cantidad y frecuencia de las dosis, el republicano buscó matizar su posición para evitar ser catalogado como un referente del movimiento "antivacunas". En ese sentido, aclaró que "cree en las vacunas", aunque marcó un límite claro respecto a la intervención del Estado en la salud pública, asegurando que no todas las dosis "deberían ser obligatorias".

Con estas definiciones, el líder republicano refuerza su retórica basada en la libertad de elección individual frente a las normativas de salud federales, en un contexto donde el debate sobre la seguridad sanitaria continúa polarizando a la sociedad estadounidense.