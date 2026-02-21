Pax Silica: 88 países firmaron un acuerdo diplomático sobre inteligencia artificial

pax silica 2

Puntos del acuerdo

Entre los puntos, destaca la creación de un "almacén global" de seguridad (Trusted AI Commons) donde los países compartirán sus manuales para frenar errores de la IA antes de que sean peligrosos, además de la firma de una "carta de democratización" para que los países pobres puedan comprar chips a precios justos y no se queden fuera de la carrera tecnológica.

El acuerdo también prioriza el uso de la IA en sectores críticos como la medicina y la agricultura mediante modelos de acceso abierto, y sella un plan de contingencia laboral ante el impacto de la automatización masiva previsto para el próximo lustro.

La cita, que ha movilizado inversiones por 300.000 millones de dólares y ha colapsado Nueva Delhi durante cinco días, concluye como el primer gran esfuerzo internacional por someter a la razón humana una ventana al futuro que el mundo espera poder controlar.