Reinventarse después de los 35: las 5 carreras con salida laboral que recomienda la IA

La educación especial es otra carrera recomendada para quienes buscan un trabajo con impacto humano. Este ámbito requiere creatividad, presencia y comprensión, acompañando a niños, jóvenes o adultos que necesitan enseñanza adaptada. Los modelos de inteligencia artificial pueden sistematizar contenidos, pero no reemplazan la capacidad de leer emociones ni ajustar la enseñanza al ritmo de cada persona.

Finalmente, la tecnicatura en mantenimiento industrial sigue siendo una salida sólida y concreta. Aunque muchas fábricas se han automatizado, todavía necesitan personal capacitado para calibrar equipos, resolver imprevistos y mantener la producción en marcha. Este perfil ofrece estabilidad laboral, buenos sueldos y se puede acceder tanto por formación pública como privada.