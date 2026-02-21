La justicia de Venezuela liberó a casi 400 presos políticos

Comunicado del ministro de Defensa de Venezuela por la liberación de presos políticos

No obstante, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, manifestó su respaldo a la iniciativa mediante un comunicado oficial en el que sostuvo que la ley "debe interpretarse como una señal de madurez y fortaleza política, al representar un paso trascendental para lograr la estabilidad de la nación".

Por su parte, Rodríguez, quien asumió temporalmente el mando tras desempeñarse como vicepresidenta en la administración anterior, calificó la promulgación de la ley como "un acto de grandeza". Al concluir su mensaje sobre la medida que involucra a la Fuerza Armada y al Poder Judicial, la mandataria interina destacó la esencia del proceso de transición al afirmar que "hay que saber pedir perdón y hay que saber también recibir perdón".