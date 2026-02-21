La justicia de Venezuela liberó a casi 400 presos políticos
Delcy Rodríguez continúa la campaña de liberación de opositores.
La justicia de Venezuela ordenó en la noche del viernes la liberación de 379 presos políticos, un día después de la aprobación de una ley de amnistía considerada histórica, que pretende reconfigurar el escenario institucional tras la caída de Nicolás Maduro. El anuncio fue realizado por el parlamentario Jorge Arreaza, responsable de supervisar el proceso impulsado por el gobierno interino, quien detalló que los beneficiarios "deben ser excarcelados entre la noche de hoy y la mañana de mañana".
La medida se da luego de la presión ejercida por familiares a través de manifestaciones y huelgas de hambre, y en un marco donde la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, defendió la normativa como un paso hacia "una Venezuela más democrática, más justa, más libre".
Según datos de la ONG Foro Penal, antes de este anuncio había casi 650 presos políticos en el país, pese a que la gestión de Rodríguez ya había concedido libertad condicional a otros 448 opositores tras la captura de Maduro durante una incursión estadounidense a principios de enero.
Especialistas expresan dudas sobre el verdadero alcance de la ley, ya que cientos de detenidos —en especial militares señalados por actividades consideradas terroristas— podrían quedar fuera del beneficio.
Comunicado del ministro de Defensa de Venezuela por la liberación de presos políticos
No obstante, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, manifestó su respaldo a la iniciativa mediante un comunicado oficial en el que sostuvo que la ley "debe interpretarse como una señal de madurez y fortaleza política, al representar un paso trascendental para lograr la estabilidad de la nación".
Por su parte, Rodríguez, quien asumió temporalmente el mando tras desempeñarse como vicepresidenta en la administración anterior, calificó la promulgación de la ley como "un acto de grandeza". Al concluir su mensaje sobre la medida que involucra a la Fuerza Armada y al Poder Judicial, la mandataria interina destacó la esencia del proceso de transición al afirmar que "hay que saber pedir perdón y hay que saber también recibir perdón".
