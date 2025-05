Pepe Mujica "está mal de salud", según el presidente de Uruguay

Y agregó: “Todos tenemos que apostar a que en todas las etapas de la vida la dignidad sea la clave. No hay que enloquecerlo, hay que dejarlo tranquilo. Sigue siendo muy útil para esas conversas de media hora, una hora, dos horas, donde te traés un paquete de ideas y de sensibilidades que precisamos mucho”.

Fuentes del Movimiento de Participación Popular confirmaron que el Pepe Mujica permanece en su casa, bajo cuidado médico por un cáncer de esófago, diagnosticado en 2024 y que se extendió al hígado, momento, en el que decidió no someterse a nuevos tratamientos. En tanto, su esposa, Lucía Topolansky, concurrió a votar pero no hizo declaraciones públicas.

Pepe Mujica contó que el cáncer se expandió por todo su cuerpo

El exmandatario uruguayo habló en las últimas horas sobre cómo sigue su salud luego de haber sido diagnosticado con cáncer de esófago y reveló que el tumor se expandió. “El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas”, dijo.

En una entrevista con el medio local Búsqueda, el ex presidente aseguró: “No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta”.

"Lo que quiero es despedirme de mis compatriotas. Es fácil tener respeto para los que piensan parecido a uno, pero hay que aprender que el fundamento de la democracia es el respeto a los que piensan distinto. Por eso, la primera categoría son mis compatriotas y de ellos me despido. Le doy un abrazo a todos", expresó el ex mandatario uruguayo, de 89 años.

Además, señaló que no brindará más notas a la prensa: "Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso".

Pepe Mujica fue diagnosticado con cáncer de esófago en abril del año pasado y desde entonces se sometió a diferentes tratamientos e intervenciones. El más reciente fue en los últimos días de diciembre, cuando se le colocó un dispositivo que le permite alimentarse e hidratarse mejor. “Yo me voy a morir acá”, sentenció en alusión a la chacra de Rincón del Cerro en donde vive junto a su esposa, Lucía Topolansky.

“Ahí afuera hay una sequoia grandota. Está Manuela (su perra) enterrada ahí. Estoy haciendo los papeles para que ahí también me entierren a mí. Y ya está”, aseguró.

Además de dijo que se siente “orgulloso” y que es algo que le permite “irse tranquilo y agradecido”.