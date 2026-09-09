Perú monitorea tres lagunas glaciares de alto riesgo por posibles aluviones y avalanchas

El objetivo es detectar rápidamente movimientos de tierra y agua, entre ellos deslizamientos y aluviones. Con esos datos se busca mejorar la capacidad de respuesta y generar alertas tempranas que permitan resguardar a las personas que viven en zonas potencialmente afectadas.

El antecedente que marcó a la región de Áncash

Laguna Palcacocha, en Áncash, Perú

La región de Áncash es muy popular debido a la presencia de la Cordillera Blanca, uno de los principales destinos del país para quienes practican montañismo. Cuenta con una cadena de montañas nevadas y lagunas de origen glaciar, pero también fue escenario de derrumbes en los últimos meses con varias víctimas.

La historia de Áncash también está atravesada por uno de los mayores desastres naturales registrados en Perú. En 1970, un terremoto de magnitud 7,9 provocó el derrumbe de una parte de la montaña Huascarán. El alud posterior avanzó sobre el distrito de Yungay y causó miles de muertos.

Según informó el IGP, el sistema MOFLU-IGP será inaugurado oficialmente en octubre, en un trabajo conjunto con el Gobierno Regional de Áncash. La iniciativa apunta a ampliar los recursos científicos y tecnológicos disponibles para controlar los peligros asociados a las zonas montañosas.

La tragedia de Nepal

La decisión de fortalecer estos mecanismos de prevención se conoce a días de la tragedia de Nepal, ocurrida el 26 de agosto, cuando un deslave seguido de una riada dejó un saldo de 1.356 personas muertas y cerca de 5.000 desaparecidas.

Según informaron las autoridades nepalesas, entre quienes permanecen desaparecidos se encuentran 587 extranjeros.