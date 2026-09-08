Una pareja de Australia renunció a todo y se fue a vivir a una isla remota en el Pacífico con sus tres hijos

"Nunca estuviste destinado a vivir desconectado de la vida salvaje. Tenemos tan poco tiempo en la Tierra, y tantas pocas oportunidades de realmente conectar con lugares y criaturas tan maravillosas como las que creó la Madre Naturaleza. Si lo pensás bien, la verdad es que tu vida puede ser espectacularmente salvaje", se lee en el post más reciente de la familia en Instagram.

La pareja coordina las excursiones con hospedaje a través de una conexión a internet que es fluctuante, lo que explica también sus posteos espaciados en Instagram y por qué cada video que suben a YouTube es un logro, pero llevan años viviendo una vida "realmente fuera del sistema", como anuncian en sus redes.