Una pareja de Australia renunció a todo y se fue a vivir a una isla remota en el Pacífico con sus tres hijos
Jase y Katie son los dueños de un emprendimiento turístico en las Islas Salomón, donde mezclan la vida con la naturaleza y las aventuras de criar a su familia.
Cada tantos años la marea de la web saca a flote la historia de Katie y Jase Kelly, una pareja de Australia que renunció a todo en su país natal y se mudó con sus tres hijos a las Islas Salomón, en el océano Pacífico, para vivir una vida fuera de los parámetros normales de civilización.
A partir de su decisión, Jase y Katie se convirtieron en los embajadores extraoficiales de la isla Uepi, un paraíso para el snorkel y buceo turístico que cuenta con flora y fauna marina exótica, y con el ambiente ideal para sus tres hijos: Arlo, de ocho años; Ofelia, de siete, y Darwin, de tres.
La pareja reconoce en su perfil de Instagram que a veces enfrentan obstáculos como conseguir maestra para los chicos -porque el trabajo es remoto en serio- o el efecto de fenómenos climáticos como El Niño, que trastocó no sólo la temporada de turismo en 2026 sino también sus vidas, porque cada cambio en el clima o en el mar provoca retrasos en la cadena de abastecimiento en la isla.
Pero nada desalentó a Jase y Katie hasta ahora, sino que siguen firmes en su hogar de la isla, que se sostiene gracias a la energía solar, la recolección de agua de lluvia y los cultivos hidropónicos que les proporcionan alimentos, además de la pesca sustentable.
Como era de esperarse, los recursos de Uepi no son suficientes para mantener el hogar y el negocio abastecidos así que hay productos y personal que llega desde otras islas del mismo país, que se encuentra al norte de Australia, cerca de las costas de Papúa Nueva Guinea.
"Nunca estuviste destinado a vivir desconectado de la vida salvaje. Tenemos tan poco tiempo en la Tierra, y tantas pocas oportunidades de realmente conectar con lugares y criaturas tan maravillosas como las que creó la Madre Naturaleza. Si lo pensás bien, la verdad es que tu vida puede ser espectacularmente salvaje", se lee en el post más reciente de la familia en Instagram.
La pareja coordina las excursiones con hospedaje a través de una conexión a internet que es fluctuante, lo que explica también sus posteos espaciados en Instagram y por qué cada video que suben a YouTube es un logro, pero llevan años viviendo una vida "realmente fuera del sistema", como anuncian en sus redes.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario