Corea del Sur: un luchador de MMA estranguló a un streamer en vivo y lo dejó inconsciente



La emisión en vivo permitió que los usuarios observaran la secuencia y reaccionaran en tiempo real. Entre los comentarios atribuidos a los espectadores figuraron preguntas sobre la necesidad de pedir ayuda médica. “¿No deberían haber llamado al 119?”, escribió uno de los usuarios, según los reportes. El 119 es el número de emergencias utilizado en Corea del Sur.

Otro comentario citado por los medios cuestionó el uso de recursos propios de las artes marciales contra una persona que no es combatiente profesional. “Un luchador no debería usar técnicas así contra una persona común”, señalaron algunos espectadores en citas recogidas por Korea JoongAng Daily.