Corea del Sur: un luchador de MMA estranguló a un streamer en vivo y lo dejó inconsciente
Un joven le pidió al luchador Jon Jones que le hiciera una toma de sumisión en una feria de Fitness y el peleador aceptó.
Amadeusz Roslik, un luchador de MMA de 36 años, es investigado por presuntamente estrangular hasta dejar inconsciente a un joven de unos 20 años durante una transmisión en vivo. La víctima, identificada como B, permanece hospitalizada y presenta síntomas de parálisis parcial, según informaron medios locales.
El hecho ocurrió en Cheongna-dong, en el distrito Seo de Incheon. Roslik, cuya carrera se vio marcada por las constantes pruebas positivas de dopaje, lo sentó en el suelo, le pidió que extienda sus brazos y pasó el suyo por el cuello practicándole un “mataleón”, sin que el joven oponga resistencia.
Tras unos segundos el joven bajó los brazos y sus ojos se cerraron sintiendo las consecuencias que lo dejó desmayado. Rápidamente el peleador le levantó las piernas sacudiéndoselas lentamente hasta que el aficionado recuperó la consciencia, con una sonrisa sostenida, por cumplir con su pedido.
La reacción de Roslik formó parte de la transmisión. El luchador le dio palmadas y bofetadas en ambas mejillas al streaming y, Según JoongAng, dijo: “Déjenlo dormir”. En otra versión difundidas por Chosun Ilbo, el luchador expresó: “Déjenlo dormir un poco” antes de dejarlo sin supervisión.
Los medios surcoreanos indicaron que el joven fue trasladado a un hospital, donde continúa internado. La información disponible señaló que presenta parálisis parcial o síntomas de parálisis en la parte superior del cuerpo, aunque no se divulgaron detalles médicos adicionales sobre su evolución.
La emisión en vivo permitió que los usuarios observaran la secuencia y reaccionaran en tiempo real. Entre los comentarios atribuidos a los espectadores figuraron preguntas sobre la necesidad de pedir ayuda médica. “¿No deberían haber llamado al 119?”, escribió uno de los usuarios, según los reportes. El 119 es el número de emergencias utilizado en Corea del Sur.
Otro comentario citado por los medios cuestionó el uso de recursos propios de las artes marciales contra una persona que no es combatiente profesional. “Un luchador no debería usar técnicas así contra una persona común”, señalaron algunos espectadores en citas recogidas por Korea JoongAng Daily.
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