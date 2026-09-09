Revelaron la posible causa de la mortal avalancha en Nepal

La ruptura en la región de Langtang arrasó caminos, puentes y viviendas, en una zona de alta montaña expuesta al deshielo acelerado.

El calor extremo podría haber debilitado el permafrost y acelerado el deshielo antes del colapso



La climatóloga francesa Valérie Masson-Delmotte señaló a AFP que “esas condiciones de calor también pueden explicar el deshielo del permafrost y el colapso combinado de la ladera y el glaciar”. El permafrost es una capa del subsuelo que permanece congelada de forma permanente y actúa como un cemento de hielo que mantiene unidas las paredes rocosas; cuando se degrada, las rocas pierden estabilidad.

A su vez, Etienne Berthier, glaciólogo del CNRS francés, detectó mediante imágenes satelitales un importante deshielo de la nieve en los días previos al desastre. Resaltó que esto generó una considerable cantidad de agua líquida, capaz de infiltrarse en las fracturas de la montaña y facilitar los deslizamientos de tierra.

No obstante, los expertos mantienen precaución respecto del papel exacto de la ola de calor. “No es tan simple como ‘alta temperatura equivale a colapso’. Si la temperatura actuó como detonante, parece que necesitó esperar hasta que la roca estuviera justo en el punto crítico de colapso”, advirtió Kristen Cook, geomorfóloga de la Universidad de Grenoble Alpes, en Francia.

Actualmente, investigadores analizan los pequeños movimientos detectados con anterioridad para comprender mejor la interacción entre el calor y la inestabilidad de la montaña.

“Demostrar que la roca cercana al plano de fractura estaba significativamente debilitada como resultado del agua de deshielo y/o del deshielo del permafrost” sería una “evidencia clara” del cambio climático, según Rohde, de Berkeley Earth.

Los equipos de rescate mantienen la esperanza de encontrar sobrevivientes en los túneles

Un derrumbe en los Himalayas dejó más de 1.400 muertos y cerca de 5.845 desaparecidos entre Nepal y China.

Las tareas de rescate se concentran en tres proyectos hidroeléctricos donde las autoridades creen que trabajadores podrían permanecer con vida. Cientos de empleados del sector energético figuran entre los desaparecidos, pero el hallazgo con vida de tres personas (dos nepalesas el viernes y un ciudadano chino el sábado) rescatadas desde el interior de túneles encendió la esperanza de nuevos hallazgos.