Revelaron la posible causa de la mortal avalancha en Nepal
La catástrofe, que se produjo en la frontera entre Nepal y China, dejó al menos 1.400 muertos y más de 5.500 desaparecidos, incluidos unos 800 extranjeros, de acuerdo a los balances oficiales más recientes.
A medida que pasan los días desde la catástrofe en Nepal, nuevos datos aportan a nuevas hipótesis sobre las causas. La sección de la montaña cuyo derrumbe desencadenó inundaciones mortales el 26 de agosto experimentó un calor sin precedentes para esa época del año, según mostraron datos meteorológicos analizados por un científico.
Robert Rohde, un investigador del grupo independiente Berkeley Earth, señaló que esa ola de calor inusual pudo ser un factor determinante en el colapso de un glaciar.
Según los datos meteorológicos analizados por Rohde, el sector del glaciar situado a 5200 metros de altitud experimentó temperaturas promedio de cinco grados Celsius entre el 21 y el 26 de agosto, un registro sin precedentes para esa época y región.
El científico también calculó que sin el calor adicional provocado por el cambio climático, un patrón de temperaturas comparable “probablemente ocurriría solo una vez en miles de años”. El período del derrumbe coincidió, además, con el cuarto verano más caluroso registrado en la región de Langtang desde 1970.
El análisis de Rohde combinó información del modelo climático ERA5 del programa Copernicus con lecturas de una red de 14 estaciones meteorológicas de alta montaña, situadas entre 9 y 140 kilómetros del glaciar derrumbado.
El calor extremo podría haber debilitado el permafrost y acelerado el deshielo antes del colapso
La climatóloga francesa Valérie Masson-Delmotte señaló a AFP que “esas condiciones de calor también pueden explicar el deshielo del permafrost y el colapso combinado de la ladera y el glaciar”. El permafrost es una capa del subsuelo que permanece congelada de forma permanente y actúa como un cemento de hielo que mantiene unidas las paredes rocosas; cuando se degrada, las rocas pierden estabilidad.
A su vez, Etienne Berthier, glaciólogo del CNRS francés, detectó mediante imágenes satelitales un importante deshielo de la nieve en los días previos al desastre. Resaltó que esto generó una considerable cantidad de agua líquida, capaz de infiltrarse en las fracturas de la montaña y facilitar los deslizamientos de tierra.
No obstante, los expertos mantienen precaución respecto del papel exacto de la ola de calor. “No es tan simple como ‘alta temperatura equivale a colapso’. Si la temperatura actuó como detonante, parece que necesitó esperar hasta que la roca estuviera justo en el punto crítico de colapso”, advirtió Kristen Cook, geomorfóloga de la Universidad de Grenoble Alpes, en Francia.
Actualmente, investigadores analizan los pequeños movimientos detectados con anterioridad para comprender mejor la interacción entre el calor y la inestabilidad de la montaña.
“Demostrar que la roca cercana al plano de fractura estaba significativamente debilitada como resultado del agua de deshielo y/o del deshielo del permafrost” sería una “evidencia clara” del cambio climático, según Rohde, de Berkeley Earth.
Los equipos de rescate mantienen la esperanza de encontrar sobrevivientes en los túneles
Un derrumbe en los Himalayas dejó más de 1.400 muertos y cerca de 5.845 desaparecidos entre Nepal y China.
Las tareas de rescate se concentran en tres proyectos hidroeléctricos donde las autoridades creen que trabajadores podrían permanecer con vida. Cientos de empleados del sector energético figuran entre los desaparecidos, pero el hallazgo con vida de tres personas (dos nepalesas el viernes y un ciudadano chino el sábado) rescatadas desde el interior de túneles encendió la esperanza de nuevos hallazgos.
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