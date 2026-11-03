Por qué el resultado de las elecciones es vital para Donald Trump: el peligro de un eventual Congreso opositor
Los estadounidenses renuevan el Senado y la Cámara de Representantes, y el resultado podría complicar los dos años de mandato que le restan al republicano.
Durante una entrevista televisiva realizada este martes, Donald Trump afirmó que las elecciones legislativas de medio término superarán las expectativas en cuanto a los resultados favorables para el Partido Republicano.
“Creo que los resultados van a ser mejores de lo que usted piensa”, respondió el presidente de los Estados Unidos a una pregunta en ese sentido, señalando que “tengo el índice de aprobación más alto de cualquiera en la historia”.
Sin embargo, el panorama sigue abierto y lo cierto es que, ante una elección que se prevé crispada y reñida, está en riesgo la comodidad con que el magnate neoyorquino gobernó estos dos primeros años gracias a la mayoría obtenida en el Congreso de su país.
El optimismo de Trump para al malestar social
Como se sabe, este martes se renuevan todos integrantes de la Cámara de Representantes y parte del Senado, cámaras donde los demócratas apuntan a recuperar un control que podría derivar, eventualmente, en cambios en las políticas e investigaciones que pondrían a Trump en problemas.
Si bien desde el oficialismo se sugiere que en la Casa Blanca reina la tranquilidad y el presidente hasta sugirió que podría vetar todas las iniciativas que surjan de un Congreso opositor, lo cierto es que la sociedad estadounidense se polarizó a partir de las políticas y el discurso trumpistas y el descontento es moneda corriente.
El costo de vida, el accionar violento y hasta criminal de los agentes del ICE, los aranceles comerciales, los vaivenes de la diplomacia republicana (conflicto Rusia-Ucrania) y la interminable guerra con Irán, echan combustible a un malestar popular que puede complicar las aspiraciones republicanas en la elección en curso.
Qué se elige en los Estados Unidos
Los estadounidenses acuden este martes a las urnas para participar de las elecciones legislativas de medio término que no pone en juego la Presidencia, pero sí representa un examen político exhaustivo al gobierno de Donald Trump.
Los votantes eligen la totalidad de los 435 integrantes de la Cámara de Representantes, 35 de los cien miembros del Senado y a los gobernadores de 36 estados, además de cientos de cargos legislativos estatales y locales.
La atención nacional e internacional está centrada, como se anticipó, en la disputa por el control del Congreso, donde hasta ahora los republicanos mantienen mayorías ajustadas en ambas cámaras pero los demócratas aspiran a recuperar terreno y convertirse en un contrapeso institucional a Trump.
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