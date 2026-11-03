Por qué el resultado de las elecciones es vital para Donald Trump: el peligro de un eventual Congreso opositor

El costo de vida, el accionar violento y hasta criminal de los agentes del ICE, los aranceles comerciales, los vaivenes de la diplomacia republicana (conflicto Rusia-Ucrania) y la interminable guerra con Irán, echan combustible a un malestar popular que puede complicar las aspiraciones republicanas en la elección en curso.

Qué se elige en los Estados Unidos

Los estadounidenses acuden este martes a las urnas para participar de las elecciones legislativas de medio término que no pone en juego la Presidencia, pero sí representa un examen político exhaustivo al gobierno de Donald Trump.

Los votantes eligen la totalidad de los 435 integrantes de la Cámara de Representantes, 35 de los cien miembros del Senado y a los gobernadores de 36 estados, además de cientos de cargos legislativos estatales y locales.

El Capitolio, sede legislativa en Washington.

La atención nacional e internacional está centrada, como se anticipó, en la disputa por el control del Congreso, donde hasta ahora los republicanos mantienen mayorías ajustadas en ambas cámaras pero los demócratas aspiran a recuperar terreno y convertirse en un contrapeso institucional a Trump.