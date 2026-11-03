Cómo el resultado de las elecciones en Estados Unidos puede condicionar la sucesión de Donald Trump

Rubio tampoco es un actor secundario en esa discusión. Aunque no ocupa un cargo institucional tan central como Vance, su participación en algunas de las decisiones más trascendentes de la administración lo convirtió en uno de los funcionarios de mayor exposición. Su protagonismo en la política exterior estadounidense, particularmente en los asuntos vinculados con Venezuela, Cuba e Irán, lo puso en el centro de definiciones que tuvieron un impacto considerable sobre la imagen internacional de Trump.

Para sus defensores, esa experiencia puede representar un capital político de cara a una eventual candidatura presidencial. Para sus detractores, también supone quedar asociado con los costos y las controversias de esas decisiones. Rubio tiene, además, una trayectoria propia dentro del Partido Republicano, anterior incluso al ascenso de Trump, que le permite proyectar una identidad diferente a la de Vance sin romper necesariamente con el movimiento MAGA.

JD Vance

Una gran derrota republicana puede cambiar el tablero de la sucesión

El escenario sería diferente si los republicanos sufrieran una derrota contundente y perdieran el control de ambas cámaras. En ese caso, Trump tendría mayores dificultades para presentar las elecciones como una ratificación de su liderazgo y podría crecer la presión interna para discutir el rumbo del partido.

Vance quedaría particularmente expuesto por su condición de vicepresidente y por su identificación directa con la administración. Si el electorado interpreta el resultado como un rechazo a la gestión presidencial, su condición de heredero podría convertirse también en una carga. Rubio enfrentaría un desafío parecido, aunque con la posibilidad de reivindicar su experiencia y construir un perfil propio.

En ese contexto podría recuperar terreno Ron DeSantis. El gobernador de Florida ya conoce lo que significa disputar el liderazgo republicano a Trump: lo hizo durante las primarias de 2024, aunque finalmente abandonó la competencia y respaldó al entonces expresidente. Una derrota republicana importante podría darle argumentos para volver a intentar construir una alternativa nacional, con mayor autonomía respecto del actual mandatario.

DeSantis tendría que resolver, de todos modos, una cuestión central: cómo conservar el respaldo de una parte del electorado MAGA sin quedar subordinado a Trump. Su experiencia como gobernador y su trayectoria política le ofrecen una plataforma desde la cual volver a proyectarse, pero las elecciones legislativas también podrían determinar cuánto espacio existe para una alternativa de esas características.

Ron DeSantis

¿Quién puede heredar el trumpismo?

La sucesión presidencial de 2028 plantea una disputa que excede los nombres propios. Vance representa la continuidad generacional y política más directa de Trump; Rubio combina su pertenencia al actual gobierno con una trayectoria republicana anterior al fenómeno MAGA; y DeSantis puede intentar construir una alternativa desde su experiencia ejecutiva en Florida.

La pregunta es qué quiere el Partido Republicano para después de Trump: un segundo trumpismo, una versión más institucional de ese movimiento o una figura capaz de conservar parte de su electorado, pero con mayor independencia del presidente.

El actual mandatario todavía tiene capacidad para intervenir en esa discusión y su respaldo puede convertirse en un activo decisivo para cualquiera de los aspirantes. Sin embargo, una cosa es conservar influencia sobre la militancia y otra muy distinta es mantener la capacidad de ordenar al conjunto del partido.

Por eso, las elecciones de medio término pueden funcionar como el primer examen de transferibilidad del trumpismo. Si los republicanos consiguen sostener su poder institucional, Vance y Rubio tendrán argumentos para reivindicar la continuidad del proyecto. Si sufren un retroceso profundo, DeSantis y otras figuras podrían encontrar una oportunidad para discutir el liderazgo.

Trump no estará en las boletas como candidato presidencial, pero su futuro político y, sobre todo, el de su movimiento estarán inevitablemente ligados al resultado. La carrera por sucederlo, aunque todavía no tenga una fecha de largada formal, ya empezó.