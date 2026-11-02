A qué hora se conocen los resultados de las elecciones en Estados Unidos
Donald Trump tiene este martes una prueba clave con las "midterms", en busca de la renovación total de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.
Las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos (midterms) se celebran este martes 3 de noviembre en lo que representa la mayor prueba política para el segundo mandato del presidente republicano Donald Trump y que por supuesto generan expectativas en todo el mundo.
Con la renovación total de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, la contienda definirá el equilibrio de fuerzas en Washington. Sin embargo, la gran pregunta que se hacen los analistas y el público es: ¿cuándo se sabrá con certeza quién ganó?
La respuesta corta es que el desenlace definitivo podría demorarse desde unas pocas horas hasta varias semanas. La administración electoral en Estados Unidos es altamente descentralizada, regida por 50 legislaciones estatales distintas donde, en muchos casos, los condados aplican procedimientos propios.
Elecciones en Estados Unidos: cierre de urnas y los primeros datos
El cronograma de votación varía a lo largo de los diferentes husos horarios del país:
-
Primeros cierres: Las primeras mesas cerrarán a las 18:00 (hora de Nueva York / ET) en sectores de Kentucky e Indiana.
Últimos cierres: Las últimas urnas cerrarán a la 1:00 de la madrugada del 4 de noviembre (hora de Nueva York) en la isla de Adak, Alaska.
Apenas cierren las mesas, la mayoría de los estados comenzará a difundir los conteos parciales. Pocas horas después de los primeros cierres, las proyecciones en distritos competitivos de la costa este mostrarán si empieza a gestarse una "ola azul" de victorias demócratas o si el oficialismo republicano logra contener la embestida.
No obstante, expertos advierten sobre el riesgo de "espejismos" en los primeros reportes: según la secuencia en que cada estado procesa los votos presenciales del día frente a los votos anticipados o por correo, las tendencias iniciales pueden sufrir variaciones drásticas a medida que avanza el escrutinio.
El escenario en la Cámara de Representantes: cuándo se conocen los resultados
Los demócratas necesitan una ganancia neta de apenas tres bancas para arrebatarle el control de la Cámara de Representantes a los republicanos. Si lo consiguen, obtendrán la facultad de bloquear la agenda legislativa de la Casa Blanca e impulsar investigaciones parlamentarias.
-
El escenario rápido: El desenlace podría aclararse temprano si los demócratas conquistan contiendas clave en la costa este o el centro del país. Un foco de atención estará en el 6.º Distrito de Kentucky, una zona donde Trump se impuso holgadamente en el pasado pero que hoy muestra un escenario ajustado entre Zach Dembo (D) y Ralph Alvarado (R).
El escenario lento: Si la elección resulta extremadamente reñida, la definición del escaño número 218 —el que otorga la mayoría— podría demorarse días. Como ocurrió en 2022 (cuando el control recién se confirmó ocho días después), el estado de California podría ser determinante. Su legislación permite procesar votos por correo recibidos hasta siete días después de la elección, siempre que tengan el matasellos del día de la votación.
La pelea por el Senado y el factor Alaska
Para recuperar la mayoría en el Senado, el bloque demócrata necesita un avance neto de cuatro bancas. Tomar la cámara alta les daría poder de veto sobre las designaciones del Presidente en el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
La resolución del mapa en el Senado podría ser aún más lenta debido al sistema electoral de Alaska:
-
En ese estado se utiliza el voto por orden de preferencia (ranked-choice voting).
Si ningún candidato supera el 50% de las primeras opciones, se elimina al postulante menos votado y se redistribuyen las segundas opciones de sus votantes de forma sucesiva.
Este procedimiento tabulado no puede ejecutarse formalmente hasta el 18 de noviembre, una vez que se hayan recibido la totalidad de las papeletas enviadas por correo desde zonas lejanas o desde el exterior.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario