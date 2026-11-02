A qué hora se conocen los resultados de las elecciones en Estados Unidos

No obstante, expertos advierten sobre el riesgo de "espejismos" en los primeros reportes: según la secuencia en que cada estado procesa los votos presenciales del día frente a los votos anticipados o por correo, las tendencias iniciales pueden sufrir variaciones drásticas a medida que avanza el escrutinio.

El escenario en la Cámara de Representantes: cuándo se conocen los resultados

Los demócratas necesitan una ganancia neta de apenas tres bancas para arrebatarle el control de la Cámara de Representantes a los republicanos. Si lo consiguen, obtendrán la facultad de bloquear la agenda legislativa de la Casa Blanca e impulsar investigaciones parlamentarias.

El escenario rápido: El desenlace podría aclararse temprano si los demócratas conquistan contiendas clave en la costa este o el centro del país. Un foco de atención estará en el 6.º Distrito de Kentucky, una zona donde Trump se impuso holgadamente en el pasado pero que hoy muestra un escenario ajustado entre Zach Dembo (D) y Ralph Alvarado (R).

El escenario lento: Si la elección resulta extremadamente reñida, la definición del escaño número 218 —el que otorga la mayoría— podría demorarse días. Como ocurrió en 2022 (cuando el control recién se confirmó ocho días después), el estado de California podría ser determinante. Su legislación permite procesar votos por correo recibidos hasta siete días después de la elección, siempre que tengan el matasellos del día de la votación.

La pelea por el Senado y el factor Alaska

Para recuperar la mayoría en el Senado, el bloque demócrata necesita un avance neto de cuatro bancas. Tomar la cámara alta les daría poder de veto sobre las designaciones del Presidente en el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

La resolución del mapa en el Senado podría ser aún más lenta debido al sistema electoral de Alaska: