Premier de Albania nombró a una ministra generada por inteligencia artificial para combatir a la corrupción

"Diella es el primer miembro del Gobierno que no está físicamente presente, sino que ha sido creado virtualmente por la inteligencia artificial", explicó Rama.

Según el jefe de gobierno, el programa estará a cargo de todas las decisiones sobre las licitaciones de contratación pública para garantizar que estén "100% libres de corrupción".

Edi rama Edi Rama, primer ministro de Albania.

De esta manera, todos los fondos públicos serán sometidos a este procedimiento para que los procesos de licitación sean "perfectamente transparentes". Su deber será evaluar las licitaciones y tendrá derecho a "contratar talentos de todo el mundo", precisó.

Cómo es Diella

Diella es una inteligencia artificial antromofizada, es decir, a la que se le da cualidades humanas, como nombre, rostro y voz; y de la que se habla como si fuese un par, con atribuciones y derechos.

De hecho, Diella está personificada como una mujer adulta, vestida con el traje tradicional albanés, de tez muy blanca, ojos oscuros y pelo liso, morocho y cubierto.

El programa había sido presentado en enero pasado como un asistente virtual impulsado por IA para ayudar a las personas a utilizar la plataforma oficial e-Albania, donde se pueden obtener documentos y diversos servicios.

Hasta ahora, ayudó a emitir 36.600 documentos digitales y prestó casi 1.000 servicios a través de la plataforma, de acuerdo a cifras oficiales. Aunque ahora está previsto que se amplíe las utilidades.