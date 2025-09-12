Premier de Albania nombró a una ministra generada por inteligencia artificial para combatir a la corrupción
Diella, generada por Inteligencia Artificial, será la encargada de analizar los procesos de revisar los procesos de licitación pública en Albania para detectar posibles focos de corrupción.
El primer ministro de Albania, Edi Rama, anunció este viernes la designación de una nueva integrante de su gabinete de ministros que tendrá por tarea combatir la corrupción en las contrataciones públicas. Hasta allí nada demasiado novedoso salvo por el detalle de que la nueva ministra no es una mujer, sino un producto diseñado por la Inteligencia Artificial.
Diella tendrá como objetivo garantizar que las contrataciones públicas estén "100% libres de corrupción" y que todos los fondos estén sometidos a un procedimiento "perfectamente transparente".
Se trata de un giro inédito, ya que es la primera vez en la historia que un país delega en una inteligencia artificial un cargo en una dependencia estatal.
Diella significa "sol" en albanés, según explicó el primer ministro socialista al presentar a la nueva integrante de su gabinete en una reunión de su partido, que obtuvo una amplia victoria en las elecciones parlamentarias de mayo.
"Diella es el primer miembro del Gobierno que no está físicamente presente, sino que ha sido creado virtualmente por la inteligencia artificial", explicó Rama.
Según el jefe de gobierno, el programa estará a cargo de todas las decisiones sobre las licitaciones de contratación pública para garantizar que estén "100% libres de corrupción".
De esta manera, todos los fondos públicos serán sometidos a este procedimiento para que los procesos de licitación sean "perfectamente transparentes". Su deber será evaluar las licitaciones y tendrá derecho a "contratar talentos de todo el mundo", precisó.
Cómo es Diella
Diella es una inteligencia artificial antromofizada, es decir, a la que se le da cualidades humanas, como nombre, rostro y voz; y de la que se habla como si fuese un par, con atribuciones y derechos.
De hecho, Diella está personificada como una mujer adulta, vestida con el traje tradicional albanés, de tez muy blanca, ojos oscuros y pelo liso, morocho y cubierto.
El programa había sido presentado en enero pasado como un asistente virtual impulsado por IA para ayudar a las personas a utilizar la plataforma oficial e-Albania, donde se pueden obtener documentos y diversos servicios.
Hasta ahora, ayudó a emitir 36.600 documentos digitales y prestó casi 1.000 servicios a través de la plataforma, de acuerdo a cifras oficiales. Aunque ahora está previsto que se amplíe las utilidades.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario