Donald Trump anunció que el presunto asesino de Charlie Kirk fue detenido
El presidente de Estados Unidos Donald Trump aseguró que el supuesto criminal fue apresado “con un alto grado de certeza”.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este viernes que lograron detener a quien sería, “con un alto grado de certeza”, al asesino del activista ultraconservador Charlie Kirk.
“Tenemos a la persona que creemos que buscamos. Todos hicieron un excelente trabajo. Trabajamos con la policía local y el gobernador” de Utah, dijo el mandatario republicano en diálogo con Fox News.
Trump contó que se enteró de la captura apenas “cinco minutos antes de entrar” al estudio de Fox News y adelantó, sin entrar en detalles, que el FBI y otras agencias ampliarán la información en las próximas horas.
Kirk fue asesinado el miércoles pasado mientras daba un charla en un campus universitario de Utah.
“Alguien muy cercano a él lo entregó”, explicó Trump e indicó que, al parecer, fueron el propio padre y personas “cercanas” al supuesto tirador los que pidieron que se entregara luego de que las autoridades difundieran imágenes del sospechoso.
“Fue que un padre se involucró, concretamente su padre, y dijo: ‘Tenemos que ir’ (a la policía). De nuevo, esto está sujeto a cambios, pero ya sabes, los hechos son los hechos: tenemos a la persona que creemos que es la persona que estamos buscando. Ellos lo condujeron hasta la jefatura de policía, y él está allí”, aseguró Trump.
