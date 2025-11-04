Conmebol evalúa disputar la final de la Copa Libertadores fuera de Sudamérica: el motivo
El ente analiza mudar la final de la competencia fuera de Sudamérica para expandir el interés internacional y potenciar el negocio del torneo.
La Conmebol avanza con un proyecto que podría cambiar la historia de la Copa Libertadores: disputar la final fuera del continente sudamericano. La iniciativa busca ampliar la proyección global del torneo y generar nuevas oportunidades comerciales, aunque reabre el debate sobre la pérdida de identidad y el impacto en los hinchas.
El formato de la competencia cambió en varias oportunidades durante las últimas décadas, siempre con el objetivo de fortalecer su atractivo internacional. Desde 2019, la final se juega a partido único en sede neutral, una decisión que modificó la esencia tradicional de ida y vuelta en los estadios de cada finalista.
La primera edición con este formato se disputó en Lima y la última, en Buenos Aires, donde Atlético Mineiro y Botafogo se enfrentaron en el estadio Monumental. Pese a la magnitud del escenario, con capacidad para 85.000 espectadores, las tribunas mostraron claros vacíos por las dificultades logísticas que afrontan los hinchas para trasladarse a países lejanos.
El Director Comercial de Conmebol, Juan Emilio Roa, confirmó en diálogo con The Athletic que existe un proyecto para sacar la final de la Copa Libertadores de Sudamérica: “Es algo que creemos que tenemos que hacer para hacer crecer el interés, por eso estamos trabajando en una serie de medidas para hacer que crezca el interés fuera de Sudamérica”, sostuvo el dirigente.
Roa también explicó que el objetivo es “desarrollar una experiencia durante la final e intentar generar más historias sobre los jugadores y los clubes”. La propuesta responde a la intención de posicionar el torneo como un producto global, al nivel de la Champions League europea, atrayendo nuevos públicos y patrocinadores.
La idea de una final fuera del continente recuerda al precedente de 2018, cuando la revancha entre River y Boca debió disputarse en el Estadio Santiago Bernabéu, en España, a raíz de los incidentes ocurridos en la previa del partido en el Monumental. Aunque aquella situación fue excepcional, demostró la viabilidad logística y mediática de realizar un evento de tal magnitud fuera de Sudamérica. Sin embargo, muchos sectores del fútbol advierten que repetirlo por decisión comercial atentaría contra la identidad del torneo y el sentido de pertenencia de los hinchas.
