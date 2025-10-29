Quién es Cláudio Castro, el gobernador bolsonarista que ordenó el operativo contra Comando Vermelho en Río de Janeiro

Castro se define como un político conservador y defensor de los valores cristianos. Comenzó su carrera en el Partido Social Cristiano (PSC), aunque más tarde se sumó al Partido Liberal (PL), el mismo espacio político del expresidente Bolsonaro. Su cercanía con el exmandatario lo posiciona dentro del ala bolsonarista, que promueve un discurso de “orden y seguridad” frente a la violencia y al narcotráfico que afectan a Río de Janeiro.

Durante su gestión, Castro centró su política pública en reforzar el aparato de seguridad, respaldando acciones policiales de gran magnitud contra las facciones criminales que operan en las favelas.

Cláudio Castro: “Río de Janeiro está solo en esta lucha”

El martes, Castro ordenó la llamada “Operación Contención” contra el Comando Vermelho, movilizando a unos 2.500 policías a las favelas Alemão y Penha, en el norte de la ciudad de Río de Janeiro.

Rio de Janeiro narcotráfico Brasil

A horas de su ejecución, la operación ya es considerada la más violenta y sangrienta de la historia del estado carioca, con un saldo de más de 100 muertos, entre ellos cuatro policías, y más de 80 detenidos. Desde Brasil no descartan que la cifra de fallecidos ascienda.

Castro defendió la operación como una medida necesaria para enfrentar al “poder bélico” de los grupos criminales en las favelas. A su vez, pidió al gobierno federal mayor colaboración, denunciando la falta de apoyo logístico y financiero por parte del gobierno de Lula da Silva.

Según denunció Castro, “Río está solo en esta lucha” contra el narcotráfico. El gobernador sostuvo que Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores, le negó en tres oportunidades la ayuda solicitada para el envío de las fuerzas federales.

"Nos negaron tres veces nuestras peticiones: para prestar el blindado, teníamos que tener GLO (Garantía de Ley y Orden), y el presidente (Lula) está contra. Todos los días hay un motivo para no cooperar”, lamentó Castro y describió: “Estamos solos en esta lucha hoy. Es un operativo mayor que el de 2010 y, desafortunadamente, esta vez, como durante todos estos seis años, no contamos con el apoyo de vehículos blindados ni de agentes de las fuerzas federales de seguridad y defensa”, describió.