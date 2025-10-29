Ya son más de 130 los muertos por el operativo contra el Comando Vermelho en Río de Janeiro
La cifra de víctimas fatales fue confirmada por la defensoría pública regional. Imágenes mostraron a los cadáveres cubiertos con plástico y tela; en el operativo.
El megaoperativo policial en las favelas de Penha y Alemão, el más mortífero en la historia de Río de Janeiro dejó más 130 muertos.
"Tenemos plena confianza en la defensa de todo lo que hicimos ayer. Quiero expresar mi solidaridad con las familias de los cuatro agentes que dieron su vida para salvar a la población. Las únicas víctimas de ayer fueron esos policías", afirmó el gobernador de Río de Janeiro , el bolsonarista Claudio Castro, mientras vecinos denuncian que hubo ejecuciones durante el operativo policial.
Esta mañana, vecinos llevaron 72 cuerpos que no habían sido contabilizados por las autoridades a una calle del Complexo da Penha, por lo que la cantidad de víctimas llegó a 132, según la defensoría pública del estado de Río de Janeiro.
En medio de un enfrentamiento con el gobierno de Lula da Silva, Castro volvió a denunciar una supuesta falta de apoyo: "No vamos a responder a ningún ministro ni autoridad que quiera convertir este momento en una batalla política. El mensaje es: ¡O te unes a la lucha contra el crimen o desapareces!".
"Acabo de salir de una reunión con varios gobernadores, que nos felicitaron por la operación. Ayer pudo haber sido el comienzo de un gran proceso en Brasil. Estamos convencidos de que podemos ganar batallas, pero solos no podemos ganar la guerra contra el Estado paralelo, que se está fortaleciendo cada día, con mayor poder militar y mayores recursos financieros”, sostuvo.
"Quien no entienda que la seguridad pública es el mayor problema de Brasil hoy en día lo lamentará y pedirá perdón a la sociedad. Por eso Río de Janeiro está liderando el camino. No eludiremos nuestra responsabilidad de hacer nuestra parte", afirmó.
Trasladan a 10 líderes del Comando Vermelho a una cárcel de máxima seguridad
Diez de los máximos líderes del Comando Vermelho fueron trasladados de la cárcel de Bangu 3 a Bangu 1, el penal de máxima seguridad del estado de Río de Janeiro. La medida, que tiene carácter provisorio, fue tomada tras el megaoperativo que dejó decenas de muertos y heridos en los complejos de Penha y Alemão, considerados bastiones estratégicos de la organización criminal.
La decisión llegó después de que el gobierno estadual solicitara al gobierno federal el traslado de los detenidos a cárceles federales, con el objetivo de dispersar a los jefes en diferentes unidades y así dificultar la comunicación interna del grupo. El pedido fue aceptado en la noche del martes y se espera que en las próximas horas los presos sean enviados a distintos penales federales del país.
La transferencia se produjo como respuesta directa a la ola de violencia que sacudió Río de Janeiro tras la intervención de más de 2.500 agentes en los complejos del Alemão y Penha. Las autoridades buscan así desarticular la estructura de mando del Comando Vermelho dentro del sistema penitenciario, en un contexto donde el crimen organizado ya generó escenas propias de una guerra urbana.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario