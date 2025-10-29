El gobernador de Río de Janeiro acusó a Lula da Silva de dejarlo "solo" en la lucha contra el Comando Vermelho

Policías del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) siguen desplegados en áreas selváticas cercanas a los complejos del Alemão y de la Penha, en Río de Janeiro, para localizar cuerpos tras el operativo, al tiempo que la ofensiva contra el narcotráfico mantiene la tensión en las comunidades afectadas por tiroteos y bloqueos.

Bajo este marco, el Gobierno ofreció trasladar a los detenidos a cárceles federales de máxima seguridad, en respuesta a las críticas del gobernador Cláudio Castro, quien afirmó que Río enfrenta “solo” al crimen organizado.