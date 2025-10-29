El gobernador de Río de Janeiro acusó a Lula da Silva de dejarlo "solo" en la lucha contra el Comando Vermelho
El bolsonarista Claudio Castro aseguró que se encuentran "en soledad" en la lucha contra el Comando Vermelho en Río de Janeiro.
Tras el violento operativo que lanzó contra el narcotráfico en las favelas cariocas, y mientras todavía se escuchaban balazos aislados y se elevaba el humo del fuego en distintos sectores, el bolsonarista gobernador del estado de Río de Janeiro Claudio Castro aprovechó la ocasión para cargar contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Castro cuestionó la soledad en que, según dijo, lo dejó el gobierno federal en el despliegue del operativo contra Comando Vermelho. “La operación de hoy tiene muy poco que ver con la seguridad pública. Es una operación de defensa del Estado. Es una guerra que trasciende los límites de lo que el Estado debería librar solo. Para una guerra como esta, que no tiene nada que ver con la seguridad urbana, deberíamos contar con mayor apoyo, incluso de las Fuerzas Armadas. Es una lucha que ya trasciende el concepto mismo de seguridad pública, consagrado en la Constitución. Río está solo en esta guerra”, dijo Castro.
Según el gobernador, su solicitud de asistencia con vehículos blindados de la Marina y el Ejército fue denegada tres veces. Castro también advirtió sobre la posibilidad de fuertes represalias por parte de delincuentes ante el número de muertes e incautaciones.
Pero miembros del gobierno creen que las declaraciones de Castro culpando a la falta de apoyo federal por la crisis de seguridad son una maniobra política de cara a las elecciones del próximo año.
En tanto, el gobierno de Lula da Silva tuvo el martes una reunión de emergencia en el Palacio del Planalto con el objetivo de abordar el megaoperativo policial en Río de Janeiro, que dejo más de 100 muertos. El encuentro reunió a miembros del Gabinete de Seguridad y autoridades de distintos ministerios.
Policías del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) siguen desplegados en áreas selváticas cercanas a los complejos del Alemão y de la Penha, en Río de Janeiro, para localizar cuerpos tras el operativo, al tiempo que la ofensiva contra el narcotráfico mantiene la tensión en las comunidades afectadas por tiroteos y bloqueos.
Bajo este marco, el Gobierno ofreció trasladar a los detenidos a cárceles federales de máxima seguridad, en respuesta a las críticas del gobernador Cláudio Castro, quien afirmó que Río enfrenta “solo” al crimen organizado.
