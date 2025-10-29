Donald Trump mencionó a Juan Grabois en redes sociales y el dirigente social le respondió: "MAHA"

El presidente estadounidense se limitó a repostear un mensaje de Eric Daugherty, subdirector de noticias del medio estadounidense llamado Florida’s Voice, en el que dan cuenta de la lectura de Grabois. "El candidato peronista de izquierda argentino, Juan Grabois, acaba de afirmar que las elecciones argentinas de hoy fueron ‘duras’ porque el jefe de campaña del partido de Javier Milei es el presidente Donald Trump", escribió Daugherty.

milei trump

Trump, lo reposteó sin agregar nada. Ni una palabra dando así por cierta la lectura del dirigente peronista y atribuyéndose al mismo tiempo el triunfo de La Libertad Avanza en las Legislativas.

Tras ello, Grabois sumo un nuevo capítulo al cruce con un escueto "MAHA". Una reversión del clásico lema del trumpismo "MAGA" (Make America Great Again) que convirtió en "MAHA", un llamado a Hacer una Argentina Humana otra vez.