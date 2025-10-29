El Gobierno refuerza los controles fronterizos con Brasil tras la masacre en Río de Janeiro

La preocupación del Gobierno argentino se disparó tras conocerse la magnitud de la masacre ocurrida en el marco de un operativo policial en varias favelas cariocas. Según la Defensoría Pública de Río de Janeiro, el número de fallecidos ascendió a 132, luego de que vecinos de los barrios más afectados encontraran decenas de cuerpos en plazas y calles.

El hecho generó conmoción internacional y puso en alerta a los países limítrofes por el posible desplazamiento de integrantes de las organizaciones criminales hacia otras regiones del Cono Sur. Desde Cancillería, además, se reiteraron las recomendaciones a los argentinos con viajes planificados a Brasil, especialmente a Río de Janeiro, para que eviten zonas afectadas y se mantengan informados sobre la situación de seguridad.