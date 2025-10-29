Defensa Civil de Río de Janeiro retira cuerpos de una favela tras el operativo contra el grupo narco Comando Vermelho

Además, otros siete cuerpos más fueron llevados al Hospital Estatal Getúlio Vargas, el cual concentró la atención de la mayoría de los heridos en la gran operación, según informaron medios locales.

Las dramáticas escenas fueron presenciadas por decenas de vecinos, algunos de los cuales ayudaron a levantar los cuerpos del suelo para transportarlos hasta el vehículo de Defensa Civil local.

El propósito de trasladar los cuerpos y agruparlos fue para facilitar su identificación por parte de los familiares. Los residentes decidieron quitarles las ropas a varios de ellos para poder revelar tatuajes, cicatrices o marcas de nacimiento que aceleraran el proceso de reconocimiento.

La Policía Civil de Río de Janeiro informó luego que el proceso oficial de identificación de las familias se llevará a cabo en el edificio Detran, ubicado junto al Instituto Médico Forense (IML).