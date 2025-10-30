Quiénes eran los soldados argentinos que murieron en un ataque ruso en Ucrania

Lo que sí se supo es que uno de los argentinos pisó una mina terrestre en la retirada. En el episodio murieron dos soldados rusos, que eran prisioneros de guerra pero se convirtieron en blanco de sus compatriotas al momento de eliminar por completo al grupo.

Sumy es una de las zonas más convulsionadas de Ucrania, se la considera la "línea cero", es decir, el punto de máximo enfrentamiento entre Kiev y Moscú.

Las muertes de Gallardo, Franco, Achor se suman a la del también argentino Emmanuel Vilte, de 39 años, quien integraba el ejército de Ucrania desde 2022 y murió en julio pasado luego de ser detectado con un dron en la ciudad de Pokrovsk.