Quiénes eran los soldados argentinos que murieron en un ataque ruso en Ucrania

Tenían 53, 47 y 25 años, y fueron algunas de las víctimas del ataque con drones que Rusia perpetró en la región de Sumy, en el noroeste de Ucrania.
Tres hombres de nacionalidad argentina que se habían incorporado a las fuerzas armadas de Ucrania fallecieron esta semana en un ataque con drones dirigidos por Rusia sobre la región de Sumy, en el noroeste del país.
Fuentes gubernamentales identificaron a los soldados como José Adrián Gallardo, de 53 años; Mariano Franco, de 47, y Ariel Achor, de 25, quienes se habían enlistado en el Ejército de Ucrania hacía apenas dos meses.
Gallardo, conocido por su alias de guerra como "Rogy", era oriundo de Córdoba y había llegado a Ucrania como voluntario. Con el tiempo decidió enlistarse en el Ejército local y pasó a formar parte de una unidad de asalto con Franco, alias "Sisu", y Achor, conocido como Merlo, que tenían una historia parecida a la suya.
Ninguno de los tres hombres había tenido formación en las Fuerzas Armadas de Argentina, según fuentes locales, pero no eran únicos en la experiencia: en el mismo grupo había dos argentinos más, que lograron sobrevivir pero resultaron heridos por esquirlas de minas terrestres, y un hombre de Colombia que también murió en el ataque.
Hasta el momento no trascendieron detalles sobre el estado de salud de los sobrevivientes, pero se sabe que los soldados fueron alcanzados por drones dirigidos por Rusia cuando emprendían la retirada tras cumplir el objetivo de su misión.
Lo que sí se supo es que uno de los argentinos pisó una mina terrestre en la retirada. En el episodio murieron dos soldados rusos, que eran prisioneros de guerra pero se convirtieron en blanco de sus compatriotas al momento de eliminar por completo al grupo.
Sumy es una de las zonas más convulsionadas de Ucrania, se la considera la "línea cero", es decir, el punto de máximo enfrentamiento entre Kiev y Moscú.
Las muertes de Gallardo, Franco, Achor se suman a la del también argentino Emmanuel Vilte, de 39 años, quien integraba el ejército de Ucrania desde 2022 y murió en julio pasado luego de ser detectado con un dron en la ciudad de Pokrovsk.
