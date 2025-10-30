Tres soldados argentinos murieron en Ucrania tras un ataque con drones de Rusia

Con motivo del ataque ruso, otros dos soldados argentinos que participaron en la misión lograron sobrevivir, pero resultaron heridos por esquirlas. Hasta el momento no trascendieron detalles sobre su estado de salud.

Oleg Grigorov, jefe de la administración militar de la zona, informó que el ejército que responde a Vladimir Putín desplegó “decenas de lanzamientos de drones y bombas aéreas guiadas”. El ataque alcanzó además a dos prisioneros de guerra rusos y a un ciudadano colombiano.

Las muertes de Gallardo, Franco, Achor se suman a la del también argentino Emmanuel Vilte, de 39 años, quien integraba el ejército de Ucrania desde 2022 y murió en julio pasado luego de ser detectado con un dron en la ciudad de Pokrovsk.

La ofensiva de Rusia en Sumy ocurrió luego de la expulsión de las fuerzas ucranianas de la región Kursk, ocupadas parcialmente por Kiev durante el 2024.