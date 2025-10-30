La señal de Natacha Jaitt a su hermano Ulises tras la denuncia de su sobrino Valentino: increíble momento en vivo

Natacha Jaitt sigue presente en la casa de su hermano a través de las fotos que tiene en exposición. "Es mi forma de protección", explicó el mediático, que se puso al frente de la causa legal para esclarecer las circunstancias en las que murió la modelo.

El hombre afirmó que "todavía no" experimentó "algo paranormal" en su vivienda, pero justo mientras daba la nota se acercó su perro, que lo acompaña desde noviembre de 2024, cuando su sobrino lo "echó" de su vivienda para alquilar la propiedad y vivir con esa renta.

valentino ulises jaitt

"Acá está el perro mira justo cuando me preguntaste por mi hermana", convino el mediático en cámara. "Increíble apareció el perro, él solo vino y me estoy acordando que justo me preguntaste por mi hermana, bueno acá tenés. Este es el amor del bueno", agregó.

"Me quedé pensando en eso justo cuando me preguntaste por una señal de Natacha y vino el perro a darme un beso y lo acabo de captar", sintetizó el hermano de Natacha Jaitt, a las puertas de un nuevo conflicto judicial, ahora con su familia.