La señal de Natacha Jaitt a su hermano Ulises tras la denuncia de su sobrino Valentino: increíble momento en vivo
Valentino, el hijo de Natacha Jaitt, denunció por maltrato a su tío, quien habló sobre la "protección" que busca en la mediática ante un nuevo embate judicial.
La señal más esperada, la manifestación del "amor del bueno", le llegó a Ulises Jaitt esta semana mientras hablaba sobre la denuncia por maltrato que le entabló su sobrino, Valentino Yospe, hijo de su hermana Natacha a quien cuidó tras la muerte de la modelo.
"Ojalá se termine todo esto y me deje de romper las pelotas porque no sé a dónde Valentino quiere conducir", fue el corolario de la charla entre Jaitt y el periodista Juan Etchegoyen al referirse al tema de la denuncia.
El hijo de Natacha Jaitt denunció públicamente por maltrato a su tío, quien a su vez anunció su intención de llevar el tema a la Justicia.
"Yo creo que Natacha me pediría perdón porque me tuve que hacer cargo de todo, de la causa y de su hijo y me diría 'perdón hermano por lo que estás viviendo', después de la denuncia de su hijo", empezó diciendo Jaitt en la charla con Etchegoyen.
Atento a los mensajes que su hermana le pueda enviar desde donde esté, Ulises Jaitt reconoció: "No me pasó de recibir una señal o algo paranormal de parte de ella luego de lo de la denuncia de Valentino".
Natacha Jaitt sigue presente en la casa de su hermano a través de las fotos que tiene en exposición. "Es mi forma de protección", explicó el mediático, que se puso al frente de la causa legal para esclarecer las circunstancias en las que murió la modelo.
El hombre afirmó que "todavía no" experimentó "algo paranormal" en su vivienda, pero justo mientras daba la nota se acercó su perro, que lo acompaña desde noviembre de 2024, cuando su sobrino lo "echó" de su vivienda para alquilar la propiedad y vivir con esa renta.
"Acá está el perro mira justo cuando me preguntaste por mi hermana", convino el mediático en cámara. "Increíble apareció el perro, él solo vino y me estoy acordando que justo me preguntaste por mi hermana, bueno acá tenés. Este es el amor del bueno", agregó.
"Me quedé pensando en eso justo cuando me preguntaste por una señal de Natacha y vino el perro a darme un beso y lo acabo de captar", sintetizó el hermano de Natacha Jaitt, a las puertas de un nuevo conflicto judicial, ahora con su familia.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario