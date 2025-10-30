Murió Benicio, el nene de 8 años que fue aplastado por un arco de handball en Quilmes
La justicia empezó a investigar el caso para determinar cómo fue la mecánica del accidente que le costó la vida al pequeño. Hay dos versiones del hecho.
Benicio Farji, de ocho años, murió el miércoles de esta semana en el Hospital de Alta Complejidad El Cruce de Florencio Varela, a donde había sido internado tras ser aplastado por un arco de handball en un club de Quilmes.
El nene de ocho años era alumno del Colegio Nazareth pero el martes a la noche se encontraba en una actividad recreativa en el polideportivo Los Mates, en Quilmes, con sus compañeros del Club Argentino de Quilmes, la institución donde jugaba al básquet.
"Fue una tragedia muy dura para todos. Benicio era un nene muy querido, lleno de alegría y energía. El accidente ocurrió justo cuando había terminado el entrenamiento; se cayó un arco y, lamentablemente, no hubo forma de evitarlo", expresó una madre de la comunidad del club al diario Clarín.
"Todos estamos profundamente conmovidos y acompañando a su familia, a sus compañeros y a la comunidad del club, que está devastada. Espero que se pueda transmitir eso: la tristeza enorme que dejó su partida y el cariño inmenso que todos le teníamos", señaló la mujer.
Testimonio clave
El caso ya es invetigado por la justicia bonaerense porque se trata de determinar si hubo negligencia por parte de las autoridades del club o de los encargados de los menores, o si se trató de "un accidente totalmente inesperado y desafortunado", como dijo una de las madres del club.
"Quiero aclarar algo importante: ningún nene, y mucho menos Benicio, se colgó del arco. Estaban jugando tranquilos, esperando que terminara el entrenamiento de sus hermanos, y el arco simplemente se cayó solo, sin que nadie lo tocara. Fue un accidente totalmente inesperado y desafortunado", señaló la mujer.
Apenas ocurrió el accidente Benicio fue trasladado de urgencia al Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes donde lo operaron con éxito, pero la gravedad de la lesión en el cráneo provocó que lo llevaran al Hospital de Alta Complejidad El Cruce de Florencio Varela en un intento por salvarle la vida.
Para el final de la jornada los médicos de El Cruce habían determinado que tenía muerte cerebral.
"Fue el arco de handball. Habíamos pedido que se cambien de lugar, pero todos los días compartimos la cancha con otras disciplinas. Los arcos no pueden estar amurados porque se usan para distintos deportes", señaló otra de las mujeres.
Fuentes judiciales señalaron al diario que "algo tuvo que ocurrir para que se balancee hacia adelante e impacte sobre el menor", por lo que la investigación sigue vigente.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario