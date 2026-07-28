Advierten por un juguete fuera de circulación en Reino Unido que se vende en la Argentina: cuál es el peligro

"Estamos en las vísperas del Día del Niño, que tendrá lugar el domingo 16 de agosto, por lo que le pedimos a cada padre y madre que, antes de comprar cualquier juguete, miren el envase. Un juguete seguro y legal tiene que tener tres cosas: los datos del importador responsable —nombre, razón social y CUIT—, todas las advertencias escritas en castellano y el Marcado de Conformidad, que es el código QR con las siglas AR y dos tildes", explicó.

Y añadió: "Si alguno de esos tres elementos falta, no lo compren. No importa si el juguete se ve lindo, si es viral en redes o si el precio es tentador: sin esos datos, no hay nadie que responda si algo le pasa a su hijo".