Advierten por un juguete fuera de circulación en Reino Unido que se vende en la Argentina: cuál es el peligro
La Cámara Argentina de la Industria del Juguete pidió retirar del mercado el "Squeezy Dumpling" por contener niveles de benceno superiores a los permitidos.
La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) denunció ante la Subsecretaría de Defensa del Consumidor la comercialización del "Squeezy Dumpling", un juguete blando de polímero plástico con forma de gyoza que ya fue retirado del mercado en el Reino Unido por contener niveles de benceno superiores a los permitidos.
Según informaron, el producto contiene una concentración de 20 mg/kg de benceno, cuatro veces superior al límite legal de 5 mg/kg permitido para su capa exterior. Se trata de una sustancia cancerígena que puede absorberse a través de la piel durante el uso normal del juguete, sin necesidad de contacto oral.
La Cámara notificó formalmente a las autoridades argentinas y solicitó el retiro del producto del mercado en base a las alertas emitidas por el sistema Safety Gate de la Unión Europea (SR/02073/26) y por la Office for Product Safety and Standards (OPSS) del Reino Unido (Recall 2606-0196). Según explicó, esas regulaciones son equivalentes a las normas de seguridad para juguetes vigentes en la Argentina y en Estados Unidos.
Además, verificó que el producto comercializado en el país incumple requisitos básicos de seguridad, ya que carece del Marcado de Conformidad, no informa los datos del importador responsable ni incluye advertencias en castellano, omisiones que la entidad consideró una falta grave porque impiden identificar responsables ante eventuales daños.
Recomendaciones para comprar juguetes seguros
En la antesala del Día del Niño, que se celebrará el domingo 16 de agosto, el presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, Matías Furió, pidió a las familias verificar la información del envase antes de realizar una compra.
"Estamos en las vísperas del Día del Niño, que tendrá lugar el domingo 16 de agosto, por lo que le pedimos a cada padre y madre que, antes de comprar cualquier juguete, miren el envase. Un juguete seguro y legal tiene que tener tres cosas: los datos del importador responsable —nombre, razón social y CUIT—, todas las advertencias escritas en castellano y el Marcado de Conformidad, que es el código QR con las siglas AR y dos tildes", explicó.
Y añadió: "Si alguno de esos tres elementos falta, no lo compren. No importa si el juguete se ve lindo, si es viral en redes o si el precio es tentador: sin esos datos, no hay nadie que responda si algo le pasa a su hijo".
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