Reino Unido reconocerá al Estado de Palestina y envía una claro mensaje a Israel y a Estados Unidos

Asimismo, más de 140 países ya han reconocido al Estado palestino, pero la decisión de Reino Unido y Francia adquiere especial relevancia por ser ambos miembros del Grupo de los Siete y del Consejo de Seguridad de la ONU.

Mas allá de esto, el anuncio se produce pocos días después de que el presidente estadounidense Donald Trump expresara su desaprobación, al igual que el gobierno de Benjamín Netanyahu, que considera que la medida recompensa a Hamás y al terrorismo. Los críticos argumentan que todo este movimiento carece de impacto debido a la división interna del pueblo palestino y a la falta de una capital reconocida internacionalmente. A lo que Starmer respondió que Hamás no tendrá participación en el futuro gobierno de Palestina y debe liberar a los rehenes israelíes.

Reino Unido mantiene un rol histórico en Oriente Medio, tras haber dividido la región después de la Primera Guerra Mundial y haber sido la potencia gobernante de Palestina. Fue autor de la Declaración Balfour de 1917, que apoyaba un "hogar nacional para el pueblo judío" y prometía no perjudicar los derechos del pueblo palestino, parte que, según Lammy, fue "ignorada", constituyendo una "injusticia histórica".

Un cambio de rumbo ante la realidad en Gaza y Cisjordania

Durante décadas, Reino Unido apoyó la creación de un Estado palestino independiente junto a Israel, condicionando siempre el reconocimiento a un plan de paz que permitiera una solución de dos estados.

Sin embargo, las autoridades británicas expresaron una creciente preocupación de que esta solución se esté volviendo casi imposible. La destrucción de Gaza, el desplazamiento de su población y la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania, territorios reclamados por los palestinos para su futuro Estado y considerados en gran parte del mundo como ilegales, impulsaron a este cambio de postura.

"Es esencial mantener vivos los dos estados para los niños de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental", concluyó Lammy.