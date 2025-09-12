Comunicado de Cancillería por actividades ilegales de una petrolera en las Islas Malvinas
La empresa israelí Navitas Pretoleum prevé extraer 300 millones de barriles durante los próximos 30 años.
La Cancillería argentina volvió a manifestar su rechazo a las operaciones de extracción de petróleo que la empresa israelí Navitas Petroleum LP pretende llevar adelante en las Islas Malvinas, advirtiendo que opera de manera ilegal en territorio argentino sin contar con los permisos de exploración y explotación de hidrocarburos.
Las intenciones de la empresa Navitas Petroleum se conocen desde 2020. Dos años después, la ya extinta secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur sancionó a la compañía, la había declarado como “clandestina” y la inhabilitó para desarrollar actividades en el territorio de Argentina por un término de 20 años.
Las tareas de perforación y explotación llevadas a cabo por la empresa israelí Navitas Petroleum se realizarán en Sea Lion, a unos 240 kilómetros al norte de Puerto Argentino, La compañía prevé extraer 300 millones de barriles de petróleo en los próximos 30 años, aunque la reserva supera los 500 millones. En las primeras fases se realizarían inicialmente 23 pozos.
En un comunicado, el Gobierno argentino enfatizó que “no reconoce competencia ni jurisdicción de ninguna otra autoridad distinta a la propia para establecer condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”.
En ese sentido, advirtió que “Argentina se reserva el derecho de adoptar todas las medidas adicionales que considere necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”.
A su vez, el Gobierno instó a Navitas Petroleum y a otras empresas a “abstenerse de financiar o participar en dichas actividades ilegales, las cuales se encuentran sujetas a acciones legales, administrativas y judiciales conforme a la normativa argentina”.
En su comunicado, Cancillería cuestionó las medidas vinculadas al proyecto petrolero denominado “Sea Lion” y calificó de ilegítimas la presentación de la declaración de impacto ambiental y socioeconómico, así como también la extensión de licencias de producción y la contratación de proveedores de servicios en la zona.
A esto se le suma los recientes anuncios de la empresa Navitas Petroleum respecto a la recaudación de fondos para avanzar con la explotación de petróleo en la Cuenca Malvinas Norte, frente a las costas de las Malvinas.
El Gobierno argentino remarcó además que las acciones de la empresa constituyen decisiones unilaterales incompatibles con la Resolución 31/49 de Naciones Unidas, que insta a las partes a no introducir modificaciones mientras la soberanía de las islas esté pendiente de negociación.
Recordó que toda actividad de exploración y explotación de recursos naturales, renovables y no renovables, en las Islas constituye una violación al derecho internacional. En particular, mencionó que estas acciones contradicen lo establecido por la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido e insta a ambas partes a reanudar el diálogo para alcanzar una solución pacífica.
La Cancillería también recordó que, en 2022, la Secretaría de Energía declaró a Navitas Petroleum LP como empresa clandestina. Mediante la Resolución N° 240/2022, se calificaron sus operaciones de ilegales por llevarse adelante en territorio argentino sin el permiso correspondiente.
“La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”, cierra el comunicado de Cancillería.
