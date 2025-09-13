Masiva marcha en Londres contra la inmigración para "contrarrestar la ideología islamista"

protesta masiva en Londres contra la inmigración

Quién es Tommy Robinson y cuál es su extenso prontuario

tommy Tommy Robinson, de remera blanca, encabezando la movilización.

Por estas horas, Tommy Robinson se ubica en la cima de la extrema derecha británica, proclamando que “el patriotismo es el futuro y las fronteras son el futuro” ante quien quiera oírlo, lo que le valió que centenares de ingleses sean sus fieles seguidores.

Aunque niega que su movimiento sea xenófobo o racista, defiende la necesidad de “contrarrestar la ideología islamista no con violencia sino con ideas mejores y democráticas”, mientras su discurso se basa en la teoría conspirativa del “gran reemplazo”, según la cual la población originaria de Europa estaría siendo sustituida por inmigrantes musulmanes.

Originario de Luton, ciudad ubicada a unos 50 kilómetros al norte de Londres, Robinson inició su carrera política como miembro del Partido Nacional Británico. En 2009 fundó la ya desaparecida Liga de Defensa Inglesa (EDL, su sigla en inglés), cuya principal misión era contrarrestar la “islamización” del Reino Unido.

En principio ganó adeptos entre los 'hooligans' o barrabravas del fútbol inglés, de los que formaba parte, y hasta se cambió el nombre por un seudónimo con el que homenajea a uno de los seguidores ultras de su equipo, el Luton Town Football Club, que milita en la tercera categoría del fútbol inglés.

Robinson, cuyo verdadero nombre es Stephen Yaxley-Lennon, tiene además un extenso prontuario que incluye acusaciones por agresiones, fraude hipotecario, uso de pasaporte falso para entrar en Estados Unidos, desacato a tribunales por difundir imágenes de juicios de abuso sexual y acoso a periodistas, por las cuales cumplió varias penas en prisión.

Sin embargo, nada de ello le impide ser halagado usualmente por personalidades como Donald Trump, Elon Musk y el recientemente asesinado Charlie Kirk, activista como Robinson de la ultraderecha global.