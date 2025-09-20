Jimmy Fallon se burló de Donald Trump y respaldó a Jimmy Kimmel tras ser censurado: "No sé qué está pasando"

Después de ese momento, el conductor dejó atrás el caso de Kimmel y apuntó nuevamente contra Trump, esta vez sobre su visita al Reino Unido y las declaraciones respecto a la relación bilateral. "Trump es como si el único vínculo más estrecho que yo tuviera fuera con el príncipe Andrés", ironizó Fallon, recordando la fotografía que circuló del expresidente con él, pese a que Trump asegurara no conocerlo. Todo esto, en medio del escándalo vinculado a los archivos de Jeffrey Epstein.

El cruce se intensificó porque el propio Trump mencionó a Fallon tras referirse a la situación de Kimmel en redes sociales: "Buenas noticias para Estados Unidos: el programa Jimmy Kimmel Show, con bajos índices de audiencia, ha sido CANCELADO. Felicidades a ABC por tener finalmente el valor de hacer lo que había que hacer", escribió el exmandatario.

"Kimmel no tiene NINGÚN talento y sus índices de audiencia son peores que los de Colbert, si es que eso es posible. Eso deja a Jimmy y Seth, dos perdedores totales, en la cadena de noticias falsas NBC. Sus índices de audiencia también son horribles. ¡Hazlo, NBC! Presidente DJT", cerró.

Qué es la FCC que mencionó Fallon en su monólogo

La FCC, de la que habló Jimmy Fallon en su programa, es la Comisión Federal de Comunicaciones (en inglés, Federal Communications Commission).

Es una agencia federal independiente de los Estados Unidos que se encarga de regular las comunicaciones interestatales e internacionales por radio, televisión, teléfono, satélite y cable. En esencia, su función es proteger a los consumidores y garantizar que se cumplan las leyes y normas relacionadas con la transmisión y el contenido de los medios de comunicación en el país.

Lo cierto es que el presidente de la FCC, Brendan Carr -aliado del presidente Donald Trump- habría presionado a la cadena ABC (propiedad de Disney) para que tomara medidas contra Kimmel, llegando incluso a amenazar con retirar las licencias de sus estaciones.