Comenzó el reinado de Carlos III: prometió tener a la reina Isabel II como "inspiración y modelo"

"La de la reina Isabel fue una vida bien vivida. Una promesa que el destino cumplió, y su muerte es lamentada profundamente. Esa promesa de un servicio para toda la vida la renuevo yo hoy para con todos ustedes", expresó el flamante monarca, como eco del discurso que su madre dio en el sur de África, al cumplir 21 años durante un tour con sus padres.

"A la par del dolor privado que toda mi familia siente, compartimos con tantos de ustedes en el Reino Unido, en todos los países donde la Reina era la cabeza del Estado, en la Mancomunidad de Naciones y en todo el mundo un profundo sentido de gratitud por los más de 70 años en los que mi madre, como Reina, sirvió a los pueblos de tantas naciones", señaló Carlos III.

King Charles III makes first televised address to the nation