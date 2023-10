Roberto Moldavsky: "Tengo amigos secuestrados en la Franja de Gaza"

“Se han roto un par de paradigmas acá. El otro día hablaba con un amigo y de repente me dice ‘te tengo que cortar porque me está sonando la alarma, me tengo que ir al refugio’. Y te lo dicen como si fuera ‘me acaban de tocar el timbre, tengo que bajar a abrir’. Esa es la naturalidad con la que viven semejante situación. Y yo no digo todos los días que tengo amigos que se tienen que esconder en el refugio, porque es casi como un status quo”, agregó en diálogo con Luli Trujillo.

“Lo que hizo Hamas esta vez pertenece a otra liga de juego, pertenece a otra historia y a algo que creíamos que era solamente una declaración teórica y política. Nosotros sabemos que Hamas es un movimiento religioso que va por los judíos, lo sabíamos. Lo que no imaginábamos es lo que podían hacer”, cerró al respecto.

VIDEO El dolor de Moldavsky por sus familiares y amigos en Israel

Roberto Moldavsky