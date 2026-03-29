Pablo Quirno: "Argentina no va a ser neutral y apoya lo que hacen Estados Unidos e Israel con Irán"

Además, el funcionario sostuvo que Argentina hoy defiende la libertad, la vida y la propiedad privada, alejándose de la "indiferencia" que, según su visión, solo trae consecuencias negativas.

Qué dijo Pablo Quirno sobre el envío de tropas al Golfo

Consultado sobre la posibilidad de una intervención militar directa en apoyo a los aliados, el canciller ofreció una respuesta cautelosa y argumentó que el sistema de defensa argentino fue "diezmado" en las últimas décadas. Aseguró que existe una "enorme voluntad de apoyar", pero que la modalidad concreta de ese respaldo (ya sea humanitario, logístico o técnico) dependerá de las conversaciones en curso con los países aliados.

Finalmente, Quirno condenó los ataques de Irán contra otras naciones del Golfo, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Qatar, reforzando que el objetivo de Argentina es impedir que el régimen de Teherán continúe "exportando terrorismo" y generando incertidumbre a nivel mundial.