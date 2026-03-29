Pablo Quirno: "Argentina no va a ser neutral y apoya lo que hacen Estados Unidos e Israel con Irán"
Cuando recrudece escalada bélica en Medio Oriente, el canciller ratificó el discurso de Javier Milei y su alineación con Estados Unidos e Israel.
El canciller Pablo Quirno ratificó este domingo por la noche la alineación de la Argentina con Estados Unidos e Israel en el marco del recrudecimiento del conflicto con el régimen de Irán, e insistió en que el país no tiene que permanecer neutral en la crisis de Medio Oriente.
En una entrevista con Luis Majul por LN+, y con argumentos un tanto escuetos, el funcionario desestimó que esta postura aumente el riesgo de atentados y subrayó que la neutralidad no es una opción para la administración de Javier Milei.
De esta manera, Quirno fue tajante al definir al régimen iraní como una estructura terrorista con casi medio siglo de historia y recordó los ataques sufridos en suelo argentino. "Irán es un régimen terrorista de hace 47 años que ha atacado argentinos en dos oportunidades. Argentina no va a ser neutral ante el terrorismo internacional; es una posición muy clara de este Gobierno", sentenció.
Para el canciller, la especulación sobre posibles represalias carece de fundamento histórico, argumentando que el país ya sufrió dos atentados en el pasado sin estar alineado explícitamente con ninguna potencia, por lo que "no hay correlación" entre la política exterior actual y la vulnerabilidad ante el terrorismo.
A su vez, el titular del Palacio San Martín advirtió sobre la peligrosidad del armamento iraní, citando un evento reciente como prueba de su alcance global: Quirno mencionó el lanzamiento de un misil hacia la isla Diego García, lo que demostraría que Irán tiene capacidad para alcanzar Europa.
Además, el funcionario sostuvo que Argentina hoy defiende la libertad, la vida y la propiedad privada, alejándose de la "indiferencia" que, según su visión, solo trae consecuencias negativas.
Qué dijo Pablo Quirno sobre el envío de tropas al Golfo
Consultado sobre la posibilidad de una intervención militar directa en apoyo a los aliados, el canciller ofreció una respuesta cautelosa y argumentó que el sistema de defensa argentino fue "diezmado" en las últimas décadas. Aseguró que existe una "enorme voluntad de apoyar", pero que la modalidad concreta de ese respaldo (ya sea humanitario, logístico o técnico) dependerá de las conversaciones en curso con los países aliados.
Finalmente, Quirno condenó los ataques de Irán contra otras naciones del Golfo, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Qatar, reforzando que el objetivo de Argentina es impedir que el régimen de Teherán continúe "exportando terrorismo" y generando incertidumbre a nivel mundial.
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