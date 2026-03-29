Irán bombardeó una planta química en Israel y crece el alerta por una posible nube tóxica

¿Se amplía el conflicto? Israel asegura que Yemen comenzó a lanzarle misiles

Desde que comenzaron los ataques contra Irán, el 28 de febrero, Teherán ha respondido con misiles no solo contra Israel sino también contra Estados del Golfo aliados de Washington. Israel, por su parte, ha intensificado su ofensiva contra Hezbolá en Líbano.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron en su canal de Telegram a primera hora de este sábado que sus sistemas de defensa antiaérea estaban "operativos para interceptar la amenaza". Quince minutos después, las autoridades militares señalaron que los proyectiles habían sido interceptados y que no se habían registrado víctimas ni daños.

Horas más tarde, los hutíes —el grupo islamista que controla parte de Yemen— confirmaron que habían lanzado una andanada de misiles balísticos “en contra de objetivos militares israelíes estratégicos” en respuesta a los ataques de ese país contra Irán, Líbano, Irak y los territorios palestinos. Asimismo, advirtieron que sus ataques continuarán “hasta que cese la agresión contra todos los frentes de resistencia”.

La incursión parece confirmar la advertencia que horas antes había hecho Yahya Saree, vocero de las Fuerzas Armadas Yemeníes —la facción hutí del ejército del país árabe—, quien afirmó que "tenemos los dedos listos en el gatillo para una intervención militar directa".

La incorporación de los hutíes al conflicto plantea "la posibilidad de una guerra a mayor escala, con un nuevo frente en la península arábiga", escribió Jo Floto, jefe de la oficina de Medio Oriente de la BBC. Esta posibilidad podría agravar las turbulencias que ya afectan a los mercados desde hace casi un mes, ya que este grupo islamista controla desde 2014 el noroeste de Yemen y, por lo tanto, otra de las principales rutas comerciales del mundo: el mar Rojo.

A finales de 2023, durante la guerra entre Israel y Hamás tras los ataques del 7 de octubre, la agrupación —integrada en el llamado “Eje de la Resistencia” y respaldada por el régimen de los ayatolás iraníes— lanzó una ola de ataques contra buques de carga que transitaban por el mar Rojo rumbo al canal de Suez, en solidaridad con los palestinos. Los drones y misiles hutíes impactaron varias embarcaciones, algunas de las cuales terminaron hundidas, lo que obligó a las navieras a buscar rutas alternativas más seguras pero más largas y costosas, como el cruce por el cabo de Buena Esperanza, en el sur de África. Esto provocó trastornos en las cadenas de producción y en el comercio internacional.

Los ataques llevaron a EE.UU., Reino Unido y otros países a lanzar una campaña de bombardeos en contra de posiciones del grupo y a enviar naves de guerra para reabrir el paso. En 2025, Washington volvió a atacar posiciones del grupo en Yemen para evitar nuevos incidentes que afectaran el comercio mundial.

Sin embargo, una repetición de los ataques en el mar Rojo en el contexto actual —con el estrecho de Ormuz de facto cerrado por Irán, por donde transita el 25% del crudo que consume el mundo— podría empeorar aún más las perspectivas económicas mundiales, aseguraron expertos. "Ya vivimos una pesadilla, y esto la empeoraría aún más", advirtió a BBC Radio 4 Farea Al Muslimi, investigador de Chatham House, un reconocido centro de estudios británico.