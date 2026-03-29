Nueva polémica con una argentina en Brasil: una científica fue detenida por robar un virus de un laboratorio

En paralelo, su esposo, el también científico Michael Edward Miller, no fue detenido pero continúa bajo investigación. Ambos son socios en Agrotrix, una startup fundada en 2025 dentro del parque tecnológico de Unicamp, dedicada a técnicas microbiológicas aplicadas a la producción agrícola, la firma promocionaba el desarrollo de virus transgénicos.

Soledad Palameta participó además como investigadora colaboradora en el proyecto PREVIR-MCTI, centrado en virus zoonóticos, y actualmente coordina un laboratorio orientado a la vigilancia epidemiológica y al desarrollo de diagnósticos vinculados a enfermedades transmitidas por alimentos y agua.

La investigación sumó imágenes de cámaras de seguridad donde se la ve retirando cajas de un laboratorio en coincidencia con la desaparición de muestras biológicas. Ese material habría sido trasladado sin autorización desde el Instituto de Biología hacia la Facultad de Ingeniería de Alimentos.

Desde la universidad señalaron que, ante la gravedad del hecho, se dio intervención inmediata a las autoridades competentes y se adoptaron todas las medidas necesarias. También indicaron que el material incautado quedó bajo custodia de la Policía Federal y evitaron brindar detalles para no entorpecer el avance de la causa.