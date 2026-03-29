Nueva polémica con una argentina en Brasil: una científica fue detenida por robar un virus de un laboratorio
Soledad Palameta Miller fue arrestada en San Pablo tras un operativo en la Universidad Estatal de Campinas, imputada por hurto agravado y transporte ilegal de organismos.
Detuvieron a una científica argentina en Brasil acusada de robar material biológico de un laboratorio de virología de la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp).
Se trata de Soledad Palameta Miller, de 35 años, doctora en Ciencias Farmacéuticas y graduada en Biotecnología por la Universidad de Rosario. Según la investigación, el material robado se encontraba en una instalación de nivel de bioseguridad NB3, una de las categorías más estrictas para el manejo de patógenos peligrosos.
La científica, quien no integraba el Instituto de Biología donde ocurrió el hecho, trasladó las muestras a congeladores ubicados en la Facultad de Economía y Administración. Allí fueron halladas por la Policía Federal el mismo día de su detención y enviadas de inmediato al Ministerio de Agricultura y Ganadería para su análisis ya que se trataría de un virus, según consta en la audiencia judicial.
La causa se inició cuando la propia universidad detectó la falta de material y dio aviso tanto a la Policía Federal como a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa). Un estudiante de posgrado habría advertido la irregularidad y la reportó a la investigadora Clarice Arns, responsable del laboratorio, quien formalizó la denuncia.
La Policía Federal imputó a la científica por hurto agravado, fraude procesal y transporte ilegal de un organismo genéticamente modificado. Sin embargo, al día siguiente de su detención, la Justicia ordenó su liberación tras un planteo de la defensa vinculado a su situación familiar, ya que es madre de dos hijos.
En paralelo, su esposo, el también científico Michael Edward Miller, no fue detenido pero continúa bajo investigación. Ambos son socios en Agrotrix, una startup fundada en 2025 dentro del parque tecnológico de Unicamp, dedicada a técnicas microbiológicas aplicadas a la producción agrícola, la firma promocionaba el desarrollo de virus transgénicos.
Soledad Palameta participó además como investigadora colaboradora en el proyecto PREVIR-MCTI, centrado en virus zoonóticos, y actualmente coordina un laboratorio orientado a la vigilancia epidemiológica y al desarrollo de diagnósticos vinculados a enfermedades transmitidas por alimentos y agua.
La investigación sumó imágenes de cámaras de seguridad donde se la ve retirando cajas de un laboratorio en coincidencia con la desaparición de muestras biológicas. Ese material habría sido trasladado sin autorización desde el Instituto de Biología hacia la Facultad de Ingeniería de Alimentos.
Desde la universidad señalaron que, ante la gravedad del hecho, se dio intervención inmediata a las autoridades competentes y se adoptaron todas las medidas necesarias. También indicaron que el material incautado quedó bajo custodia de la Policía Federal y evitaron brindar detalles para no entorpecer el avance de la causa.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario