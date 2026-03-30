Se supo qué dijo el asesino tras matar a su compañero de escuela en Santa Fe: "Salió del baño y gritó..."

Axel, quien mantuvo una amistad con el agresor cuando ambos jugaban al básquet, se mostró sorprendido al igual que toda la comunidad educativa. Describió que el tirador “era todo lo contrario a lo que pasó hoy, era amable, gracioso, buena onda, no se mostraba como un chico violento. Siempre se lo veía feliz, alegre”.

“No podía entender lo que estaba pasando, no podía dimensionar. Nos agarró a todos de sorpresa”, expresó hoy el joven.

Axel sostuvo que en los días anteriores no notó comportamientos extraños en el agresor, aunque planeó que podía haber sufrido bullying o agresiones. “Era como que lo ocultaba bien y no lo demostraba”, comentó. En línea con lo informado previamente por una docente de la escuela, el alumno comentó que, si bien no tiene detalles sobre la familia del agresor, especuló que “también puede ser un tema familiar que no está yendo bien, algunas discusiones o algo que lo llevaron a tomar esas decisiones”.

Un nene de 13 años murió en el lugar y dos resultaron heridos, uno de ellos de mayor gravedad tras ser alcanzado por perdigones que impactaron en su rostro y en su cuello. El menor fue trasladado de urgencia a la ciudad de Rafaela. El parte médico indica que se encuentra “hemodinámicamente estable y lúcido”, mientras los médicos evalúan las múltiples heridas.

El relato de una docente sobre el ataque en la escuela de Santa Fe: "Estaba totalmente alienado"

docente colegio santa fe

El hecho ocurrió este lunes minutos después de las 7 cuando los estudiantes acababan de ingresar a la escuela y aguardaban en el patio interno para izar la bandera. En ese momento, el atacante sacó una escopeta de entre sus pertenencias y comenzó a disparar.

“Fue una situación realmente extrema porque empezamos a sentir unos bombazos”, contó Carolina Morel, docente de la escuela, quien en un principio pensó que se trataba de una broma de los alumnos más grandes. "Jamás pensamos que eran disparos", aseguró.

Según detalló, todo ocurrió de manera repentina mientras el personal se encontraba en la sala de profesores. “No alcanzamos ni a izar la bandera. Fueron estruendos muy fuertes”, recordó.

En cuestión de segundos, la situación se transformó en momentos de terror: “Entró otra docente a los gritos, desencajada, diciéndonos que había un chico con un arma y estaba disparando”, recordó.

El desconcierto inicial dio paso rápidamente al miedo. Morel detalló que incluso intentaron resguardarse ante la posibilidad de que el atacante ingresara al lugar: “Cerramos la puerta de la sala de profesores y arrinconamos una mesa para que (el atacante) no pasara, porque alguien decía ‘¡viene para acá, viene para acá!’”.

Sobre los primeros minutos, describió: “Una docente lloraba y gritaba ‘¡le está disparando a los chicos!’”, relató, y agregó: “Perdí noción del tiempo”.