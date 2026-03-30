Se filtró el chat de Emilia Mernes con un futbolista de selección: "Recién me termino de bañar"
En medio de la polémica con Tini Stoessel, se viralizaron antiguas capturas de una conversación por WhatsApp de Emilia Mernes con un ex Boca.
El escándalo parece no darle tregua a Emilia Mernes. Mientras las redes sociales siguen analizando cada detalle de su reciente distanciamiento con Tini Stoessel, en las últimas horas se viralizaron capturas de pantalla de un viejo chat "hot" de WhatsApp que la cantante mantuvo con un reconocido futbolista de selección.
Quién es el futbolista de los chats filtrados
Durante días, el rumor instalado en las redes apuntaba a que el jugador en cuestión podría ser Leandro Paredes, algo que rápidamente fue desmentido por su propia esposa, Camila Galante, quien salió a respaldar a la artista. Sin embargo, las imágenes revelaron que el protagonista de la conversación es Andrés Cubas, el mediocampista surgido en Boca Juniors que actualmente representa a la Selección de Paraguay.
Según informó el portal Primicias YA, este picante intercambio de mensajes no es reciente, sino que data del año 2017, una época en la que ambos protagonistas se encontraban solteros y sin compromisos sentimentales.
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"Pasame algunas fotos linda, de ahora en el baño"
En las capturas viralizadas se puede leer cómo el jugador intenta, con mucha insistencia y poco éxito, conseguir imágenes íntimas de la actual pareja de Duki:
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Cubas: "¿Qué andás haciendo?".
Emilia: "Nada, recién me termino de bañar".
Cubas: "Pasame algunas fotos linda, de ahora en el baño".
Emilia: "¿Estás loco? ¿Que porque seas jugador te voy a pasar fotos desnudas?".
Lejos de darse por vencido tras el primer rechazo, el futbolista redobló la apuesta y le contestó: "No, pero sabés lo que te perdés conmigo". La respuesta de la ex Rombai fue lapidaria: "No me pierdo nada querido, no te confundas".
A pesar de que Emilia le aclaró que primero debían "conocerse", Cubas volvió a presionar pidiendo "fotos hot" para su momento de "relajación". Fiel a su estilo, la cantante cerró la conversación tildándolo de cargoso: "Callate tarado".
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