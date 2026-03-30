Se filtró el chat de Emilia Mernes con un futbolista de selección: "Recién me termino de bañar"

Cubas: "¿Qué andás haciendo?".

Emilia: "Nada, recién me termino de bañar".

Cubas: "Pasame algunas fotos linda, de ahora en el baño".

Emilia: "¿Estás loco? ¿Que porque seas jugador te voy a pasar fotos desnudas?".

image Andrés Cubas es parte de la Selección Paraguaya

Lejos de darse por vencido tras el primer rechazo, el futbolista redobló la apuesta y le contestó: "No, pero sabés lo que te perdés conmigo". La respuesta de la ex Rombai fue lapidaria: "No me pierdo nada querido, no te confundas".

A pesar de que Emilia le aclaró que primero debían "conocerse", Cubas volvió a presionar pidiendo "fotos hot" para su momento de "relajación". Fiel a su estilo, la cantante cerró la conversación tildándolo de cargoso: "Callate tarado".