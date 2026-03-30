Tomás Dente retó en vivo a su producción por informar sobre la crisis económica y le respondieron con zócalos

Ante esta situación, el responsable de los zócalos insistió con mensajes duros sobre la actualidad económica, lo que llevó a Dente a redoblar la apuesta. Lejos de evitar generalizaciones, el conductor amplió sus críticas y apuntó contra sus colegas: "Por lo menos en el programa en el que yo esté pido que seamos mesurados, porque si no alimentamos la grieta y no me quiero subir a ese tren, en el que están prácticamente todos los periodistas pauteros de este país, acomodados por los gobiernos de turno".